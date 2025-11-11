اعتباراً من مساء اليوم.. هذا ما سيشهده الطريق من جبيل حتى نهر ابراهيم

Advertisement

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال تزفيت على المسلك من حتى ، وذلك بتاريخي 11-و12-11-2025 اعتبارّا من الساعة 21,00 ولغاية الساعة 5.00 فجرّا.ستؤدي هذه الأعمال إلى تحويل السير البحرية باتجاه .يرجى من المواطنين الكرام أخذ ، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.