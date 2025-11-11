26
لبنان
اعتباراً من مساء اليوم.. هذا ما سيشهده الطريق من جبيل حتى نهر ابراهيم
Lebanon 24
11-11-2025
|
05:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:
ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال تزفيت على المسلك
الغربي
من
جبيل
حتى
نهر إبراهيم
، وذلك بتاريخي 11-و12-11-2025 اعتبارّا من الساعة 21,00 ولغاية الساعة 5.00 فجرّا.
ستؤدي هذه الأعمال إلى تحويل السير
على الطريق
البحرية باتجاه
بيروت
.
يرجى من المواطنين الكرام أخذ
العلم
، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.
