لبنان

باسيل استقبل وفدا من بلدية منجز

Lebanon 24
11-11-2025 | 12:16
استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل وفدا من بلدية منجز - عكار برئاسة طوني أنطونيوس، وبحضور النائب جيمي جبور ومنسق البلدة ميشال اسحاق.
