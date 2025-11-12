24
لبنان
إستهداف المناطق الحرجية بهدف "التعطيل"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
12-11-2025
|
02:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
الاستهدافات
الإسرائيلية
الأخيرة في الجنوب اللبناني تجاوزت الأهداف التقليدية لتطال مناطق حرجية وأحراشاً بعيدة عن أي مواقع عسكرية معلنة.
هذا التمدد في الضربات يوحي بأن
إسرائيل
تعتمد سياسة جديدة تقوم على تجفيف الغطاء الطبيعي الذي قد يشكّل ستاراً لتحركات "
حزب الله
" أو قد يخفي إمكاناته العسكرية.
مصادر متابعة تعتبر أن هذه الهجمات تحمل طابعاً استباقياً يهدف إلى تعطيل أي نشاط محتمل داخل العمق الجنوبي، حتى لو لم يكن ذا طابع عسكري مباشر، ما يعكس توتراً متصاعداً واستعداداً ميدانياً لمراحل أكثر حساسية في المرحلة المقبلة، ويوحي بأن بنك الاهداف الاسرائيلي بات محدودا للغاية.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
الإسرائيلية
الإسرائيلي
حزب الله
إسرائيل
ساسي
تابع
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
