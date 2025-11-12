Advertisement

لبنان

إستهداف المناطق الحرجية بهدف "التعطيل"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
12-11-2025 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1441183-638985338005141386.jpg
Doc-P-1441183-638985338005141386.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة في الجنوب اللبناني تجاوزت الأهداف التقليدية لتطال مناطق حرجية وأحراشاً بعيدة عن أي مواقع عسكرية معلنة.
Advertisement
هذا التمدد في الضربات يوحي بأن إسرائيل تعتمد سياسة جديدة تقوم على تجفيف الغطاء الطبيعي الذي قد يشكّل ستاراً لتحركات "حزب الله" أو قد يخفي إمكاناته العسكرية.
مصادر متابعة تعتبر أن هذه الهجمات تحمل طابعاً استباقياً يهدف إلى تعطيل أي نشاط محتمل داخل العمق الجنوبي، حتى لو لم يكن ذا طابع عسكري مباشر، ما يعكس توتراً متصاعداً واستعداداً ميدانياً لمراحل أكثر حساسية في المرحلة المقبلة، ويوحي بأن بنك الاهداف الاسرائيلي بات محدودا للغاية.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
ترامب: إنهاء الإغلاق الحكومي يتعلق بالديمقراطيين ونسعى لإلغاء بند التعطيل في الكونغرس بهدف إعادة فتح البلاد
lebanon 24
12/11/2025 12:09:55 Lebanon 24 Lebanon 24
سريع: استهدفت الطائرة الرابعة هدفاً عسكرياً في منطقة النقب بفلسطين المحتلَة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح
lebanon 24
12/11/2025 12:09:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون في اليمن يعلنون استهداف مناطق "حساسة" في إسرائيل بصاروخ أسرع من الصوت
lebanon 24
12/11/2025 12:09:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ضبط مخالفين للثروة الحرجية في هذه البلدة الجنوبية
lebanon 24
12/11/2025 12:09:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:01 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:59 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:55 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:01 | 2025-11-12
05:00 | 2025-11-12
04:59 | 2025-11-12
04:55 | 2025-11-12
04:53 | 2025-11-12
04:48 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24