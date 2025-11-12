Advertisement

لبنان

إليكم قوتها.. هزة أرضية تُصيب لبنان وهذا مصدرها (صورة)

Lebanon 24
12-11-2025 | 04:40
كشفت بيانات موقع "emsc-csem" المتخصص برصد الزلازل، أن هزة أرضية ضربت المنطقة القبرصية، اليوم الأربعاء.
 
وذكرت البيانات أن قوة الهزة وصلت إلى 5.2 درجة على مقياس ريختر، فيما أفيد بأن سكان بيروت والساحل اللبناني شعروا بها.
القبرصي

بيروت

قبرص

