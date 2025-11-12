إليكم قوتها.. هزة أرضية تُصيب لبنان وهذا مصدرها (صورة)

كشفت بيانات موقع "emsc-csem" المتخصص برصد الزلازل، أن هزة أرضية ضربت المنطقة القبرصية، اليوم الأربعاء.

وذكرت البيانات أن قوة الهزة وصلت إلى 5.2 درجة على مقياس ريختر، فيما أفيد بأن سكان والساحل اللبناني شعروا بها.