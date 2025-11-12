دعوة عاجلة من أمين عام الأمم المتّحدة لإسرائيل... هذا ما طلبه منها بشأن لبنان

دعا للأمم المتّحدة "كافة الأطراف إلى حماية المدنيين وتهيئة الظروف لحوار يُؤدي لوقف دائم لإطلاق النار بين وإسرائيل".

وأشار إلى أنّ "وجود القوات شمال الخط الأزرق وغاراتها على لبنان انتهاك لسيادة لبنان وللقرار 1701".

وقال: "أجدّد مطالبتي لإسرائيل بالانسحاب من المناطق شمال الخط الأزرق، ووقف التحليقات فوق الأراضي فوراً".

وشدّد غوتيريش على أنّ "السلاح يجب أن يكون بيدّ وحدها، وأنّ تُمارس سيادتها الكاملة على أراضيها".

وتابع: "ستدعم "اليونيفيل" جهود إنتشار الجيش في جنوب ، لضمان خلو المنطقة من أيّ سلاح غير شرعيّ".

وأكّد غوتيريش أنّ "إطلاق القوات الإسرائيلية النار قرب مواقع "اليونيفيل" أو الاعتداء على جنود حفظ السلام غير مقبول إطلاقاً".