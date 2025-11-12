22
لبنان
دعوة عاجلة من أمين عام الأمم المتّحدة لإسرائيل... هذا ما طلبه منها بشأن لبنان
Lebanon 24
12-11-2025
|
10:41
A-
A+
دعا
الأمين العام
للأمم المتّحدة
أنطونيو غوتيريش
"كافة الأطراف إلى حماية المدنيين وتهيئة الظروف لحوار يُؤدي لوقف دائم لإطلاق النار بين
لبنان
وإسرائيل".
وأشار
غوتيريش
إلى أنّ "وجود القوات
الإسرائيلية
شمال الخط الأزرق وغاراتها على لبنان انتهاك لسيادة لبنان وللقرار 1701".
وقال: "أجدّد مطالبتي لإسرائيل بالانسحاب من المناطق شمال الخط الأزرق، ووقف التحليقات فوق الأراضي
اللبنانية
فوراً".
وشدّد غوتيريش على أنّ "السلاح يجب أن يكون بيدّ
الدولة اللبنانية
وحدها، وأنّ تُمارس سيادتها الكاملة على أراضيها".
وتابع: "ستدعم "اليونيفيل" جهود إنتشار الجيش في جنوب
نهر الليطاني
، لضمان خلو المنطقة من أيّ سلاح غير شرعيّ".
وأكّد غوتيريش أنّ "إطلاق القوات الإسرائيلية النار قرب مواقع "اليونيفيل" أو الاعتداء على جنود حفظ السلام غير مقبول إطلاقاً".
