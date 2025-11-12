الحشيمي يحيّي الميدل إيست: ثمانون عاماً من التحليق فوق الأزمات

Advertisement

وجّه النائب الدكتور في الذكرى الـ80 لتأسيس MEA، تحية تقدير إلى التي مثّلت على مدى عقود رمزًا للصمود والنجاح رغم الأزمات المتتالية.وأكد أن الشركة لم تكن مجرد ناقل جوي، بل قصة وطن قاوم بالحياة وتحدّى الحروب والعزلات والأزمات، وظلّ يرفع الأرزة على جناحيه رمزًا للأمل والثبات.وأثنى الحشيمي على الدور القيادي لرئيس مجلس إدارة الشركة ، مشيدًا بحكمته وإدارته الرشيدة التي أعادت للشركة بريقها وجعلتها واجهة مشرقة للبنان في العالم.وختم قائلاً إن نجاح "الميدل إيست" هو رسالة بأن لا يزال قادرًا على النهوض حين تُدار مؤسساته بكفاءة وإخلاص، مؤكدًا أن وجود مؤسسات كهذه يبقي لبنان محلّقًا في سماء الإيمان والعزيمة والتميّز.