لبنان

الحشيمي يحيّي الميدل إيست: ثمانون عاماً من التحليق فوق الأزمات

Lebanon 24
12-11-2025 | 14:08
وجّه النائب الدكتور بلال الحشيمي في الذكرى الـ80 لتأسيس شركة طيران الشرق الأوسط MEA، تحية تقدير إلى المؤسسة الوطنية التي مثّلت على مدى عقود رمزًا للصمود والنجاح رغم الأزمات المتتالية.
وأكد أن الشركة لم تكن مجرد ناقل جوي، بل قصة وطن قاوم بالحياة وتحدّى الحروب والعزلات والأزمات، وظلّ يرفع الأرزة على جناحيه رمزًا للأمل والثبات.

وأثنى الحشيمي على الدور القيادي لرئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت، مشيدًا بحكمته وإدارته الرشيدة التي أعادت للشركة بريقها وجعلتها واجهة مشرقة للبنان في العالم.

وختم قائلاً إن نجاح "الميدل إيست" هو رسالة بأن لبنان لا يزال قادرًا على النهوض حين تُدار مؤسساته بكفاءة وإخلاص، مؤكدًا أن وجود مؤسسات كهذه يبقي لبنان محلّقًا في سماء الإيمان والعزيمة والتميّز.
 
Privacy policy
