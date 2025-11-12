Advertisement

لبنان

حزب لم يحسم موقفه

Lebanon 24
12-11-2025 | 17:19
A-
A+
Doc-P-1441531-638985901516898391.jpg
Doc-P-1441531-638985901516898391.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لم يحسم حزب بارز موقفه من ترشيح نائب حالي على خلاف مع رئيس تيار كان ينتمي إليه، في دائرة مشتركة في جبل لبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاتحاد السعودي يحسم موقفه النهائي من إقالة لوران بلان
lebanon 24
13/11/2025 03:35:26 Lebanon 24 Lebanon 24
التفاوض على جدول البحث الحكومي قريباً.. وحزب الله يحسم موقفه الرافض للتفاوض مع إسرائيل
lebanon 24
13/11/2025 03:35:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: الرئيس برّي يقع بين سيف الوحدة الشيعية وسيف الحفاظ على قدرته في التعاطي مع المجتمع الدوليّ وسيصل إلى مكان يحسم به موقفه
lebanon 24
13/11/2025 03:35:26 Lebanon 24 Lebanon 24
النقاش الدولي بشأن بدائل لـ"اليونيفل" لم يحسم بعد
lebanon 24
13/11/2025 03:35:26 Lebanon 24 Lebanon 24

جبل لبنان

تيار

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:54 | 2025-11-12
16:47 | 2025-11-12
16:43 | 2025-11-12
16:30 | 2025-11-12
16:23 | 2025-11-12
15:54 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24