لبنان

هاني يشدد على تكثيف المراقبة ومكافحة إشعال الحرائق في الغابات

Lebanon 24
13-11-2025 | 06:53
جال وزير الزراعة الدكتور نزار هاني في المناطق الحرجية التي اندلعت فيها الحرائق في بلدة عاري ووادي الغباطية في قضاء جزين، متفقدا الأضرار التي لحقت بالثروة الحرجية والمزروعات والاطلاع على عمليات الإخماد وإعادة التأهيل الميداني التي تنفذها فرق وزارة الزراعة بالتعاون مع الدفاع المدني والبلديات.
وخلال الجولة، أصدر الوزير هاني توجيهاته إلى كوادر وزارة الزراعة، ولا سيما حراس الأحراج، بضرورة تكثيف الدوريات والمراقبة الميدانية، والتشدد في قمع أي مخالفات أو أعمال إشعال للنيران بالقرب من الغابات والمناطق الحرجية، مع تعزيز التعاون مع البلديات والأهالي لنشر الوعي حول مخاطر الحرائق والوقاية منها.

كما وجّه الوزير تحية تقدير إلى عناصر الدفاع المدني والأهالي والمتطوعين الذين واجهوا النيران بشجاعة ومسؤولية، مشيداً بجهودهم المتواصلة في حماية الغابات والتصدي للحرائق رغم الظروف الصعبة.

وأكد الوزير هاني في ختام جولته أن "الحرائق ليست قدراً، بل نتيجة إهمال أو ممارسات غير مسؤولة أحياناً، ما يستدعي منا جميعاً أن نتعامل مع الطبيعة بحس وطني وإنساني عالٍ، لأن غابات لبنان ثروة وطنية لا تُقدّر بثمن، وحمايتها واجب على الدولة والمجتمع معا".

وشدد على أن "وزارة الزراعة ستواصل تطبيق خطتها للوقاية من الحرائق ومراقبة الأحراج على مدار السنة، بالتنسيق مع البلديات والهيئات الأهلية، لضمان حماية الثروة الحرجية وديمومتها كجزء من رؤية الوزارة للتنمية الريفية المستدامة".
