لبنان

سلام استقبل المستشارة السياسية لماكرون: الإصلاح خيار وطني قبل أن يكون التزامًا دوليًا

Lebanon 24
13-11-2025 | 08:32
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السيدة آن كلير لو جاندر والوفد المرافق، في حضور السفير الفرنسي في لبنان السيد هيرفيه ماغرو.
وخلال اللقاء، أكدت السيدة لو جاندر دعم فرنسا الصادق لجهود الحكومة اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات والتقدّم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مشدّدة على أنّ باريس تعتبر الاتفاق مع الصندوق خطوة أساسية لإعادة الاستقرار المالي والاقتصادي إلى لبنان. من جهته، شدّد الرئيس سلام على أنّ الإصلاح خيار وطني قبل أن يكون التزامًا دوليًا، وأبلغها أن الحكومة تعمل بجدّية على استكمال البنود الأساسية المطلوبة، ولا سيما مشروع قانون الفجوة المالية الذي قارب نهايته وسيُحال قريبًا إلى مجلس النواب، إلى جانب تعزيز الضوابط المالية.

وتناول اللقاء الوضع في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، حيث شدّد الرئيس سلام على ضرورة وضع حدّ لهذا التصعيد الذي يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرقل جهود التعافي الوطني. وفي هذا السياق، أكدت السيدة لو جاندر أنّ فرنسا تقف إلى جانب لبنان وتعمل مع الشركاء الدوليين للعمل على تثبيت الاستقرار جنوبًا. كما شدّد الرئيس سلام على أهمية الدور الفرنسي، معتبرًا أنّ التنسيق اللبناني–الفرنسي أساسي في هذه المرحلة الدقيقة، سواء على مستوى الدعم السياسي والديبلوماسي أو على مستوى حشد المساندة الدولية لمسار الإصلاح والتعافي.
