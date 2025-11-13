Advertisement

لبنان

وزير المالية يناقش خطة تزويد معمل دير عمار بالغاز

Lebanon 24
13-11-2025 | 09:02
عرض وزير المالية ياسين جابر مع وفد يمثل تحالف شركة "توتال" و"شركة قطر" خطة تزويد معمل دير عمار بالغاز لتوليد الكهرباء عبر مشروع FSRU من قبل التحالف المذكور، ويتضمن المشروع إضافة الى تأمين الغاز ومحطة للتغويز، إنشاء الوصلات لإيصال الغاز إلى معمل الإنتاج، كما وتمّ عرض مشروع بناء محطة توليد جديدة للكهرباء تعمل على الغاز أيضاً وتزود بالطريقة نفسها.
مشروع العرض الذي قدم، تمت دراسته لناحية خطة التمويل، حيث لوزارة المالية دور أساسي لهذه الناحية، كما وهي تقوم بدور في عملية تدقيق حسابات كهرباء لبنان.

ومعروف أن تشغيل معامل انتاج الكهرباء على الغاز يؤمن وفرا قدره 40 في المئةمن كلفة الإنتاج كما يؤمن بيئة نظيفة خالية من التلوث.
لبنان

إقتصاد

وزارة المالية

كهرباء لبنان

وزير المالية

ياسين جابر

دير عمار

وليد ج

الغاز

Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24