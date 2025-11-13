بول مرقص: ترقب عارم لفتح السعودية أسواقها أمام المنتجات اللبنانية

Advertisement

أكد في تصريح لقناة "العربية" أن شهد ترقباً عارماً لإعادة فتح أسواقها أمام المنتجات ، مشدداً على أن لبنان لم ينسَ وقوف إلى جانبه في أحلك الظروف.وأشار الوزير إلى أن الموقف السعودي المرتقب يشكّل مؤشراً إيجابياً طالما انتظره اللبنانيون، لافتاً إلى وجود منتجات زراعية مهددة بالتلف لعدم توفر أسواق للتصدير.وأضاف أن سعيدة باستحسان السعودية لجهودها، مؤكداً أن مسيرة الإصلاح لم تُستكمل بعد، لكن العمل مستمر لتحقيقها، مع التشديد على أن لبنان يحتاج إلى الدعم السعودي في .