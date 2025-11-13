Advertisement

لبنان

بول مرقص: ترقب عارم لفتح السعودية أسواقها أمام المنتجات اللبنانية

Lebanon 24
13-11-2025 | 15:25
Doc-P-1441948-638986695249832054.jpg
Doc-P-1441948-638986695249832054.jpg photos 0
أكد وزير الإعلام بول مرقص في تصريح لقناة "العربية" أن لبنان شهد ترقباً عارماً لإعادة السعودية فتح أسواقها أمام المنتجات اللبنانية، مشدداً على أن لبنان لم ينسَ وقوف المملكة إلى جانبه في أحلك الظروف.
وأشار الوزير إلى أن الموقف السعودي المرتقب يشكّل مؤشراً إيجابياً طالما انتظره اللبنانيون، لافتاً إلى وجود منتجات زراعية مهددة بالتلف لعدم توفر أسواق للتصدير.

وأضاف أن الحكومة اللبنانية سعيدة باستحسان السعودية لجهودها، مؤكداً أن مسيرة الإصلاح لم تُستكمل بعد، لكن العمل مستمر لتحقيقها، مع التشديد على أن لبنان يحتاج إلى الدعم السعودي في مسار الإصلاح.
 
