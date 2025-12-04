الفاتيكان يدعو لمقاربة جديدة وزيارة البابا الناجحة "لا تلغي الملاحظات"

Advertisement

وكتب انطوان مراد في" نداء الوطن": يقول عارفون بدقائق الموقف الفاتيكاني من ، إن دعوة قداسة البابا لاوون الرابع عشر "حزب اللّه" إلى التخلّي عن سلاحه ليست مجرّد خاطرة أو ملاحظة عابرة، بل إنها نتيجة تفكير عميق ومواكبة جدية للوضع في لبنان لا سيّما في ضوء الأحداث الأخيرة منذ اندلاع حرب غزة.ويضيفون: إن البابا لا يطلق أحكامًا في الهواء، بل يحرص على التشاور مع كبار معاونيه كلّ في اختصاصه، علمًا أن أمين سرّ دولة الفاتيكان له كلمة نافذة لدى الحبر الأعظم، وهو الذي قدّم له عرضًا شاملًا ووافيًا للمشهد اللبنانيّ بتطوّراته ومعادلاته، بالتعاون مع الدوائر الدبلوماسية المعنيّة. ومن هنا، فإن البابا اطّلع على رسالة "حزب اللّه" التي لم يقتنع ببعض نقاطها الهادفة إلى تبرير استمرار " " بمعزل عن الدولة اللبنانية التي لها وحدها السيادة على قرارها، وتاليًا حرص على بناء موقف واضح من السلاح، اقتناعًا منه بأن السلاح لا يفيد بل يتسبّب في المزيد من المآسي، وأن المرحلة الآتية هي مرحلة سلام ولا مجال للبقاء خارج إطار العملية السلمية.على صعيد آخر، تلفت أوساط قريبة جدًا من الكنيسة في لبنان، إلى أن زيارة قداسة البابا كانت ناجحة جدًا وفق المعايير الروحية والرعوية والإنسانية، وتضمّنت محطات شديدة التعبير ولّدت لديه أثرًا عميقًا، وعززت لديه الاقتناع بأن اللبنانيين ولا سيّما المسيحيين يستحقون الاستقرار والأمان، كما يعشقون الحرية، وقد عانوا كثيرًا من الهجرة والتهجير ولم يعد جائزًاالاستمرار في النزف، بل المطلوب معالجة أسبابه من دون حرج أو تردّد. وتشير إلى أن الحبر الأعظم تأثر جدًا بلقائه أهالي وضحايا تفجير مرفأ ، وأنه لم يخفِ استغرابه لتعثر مسار إحقاق الحق وكشف الحقيقة.وفي ما خصّ الإشكال المتعلّق بعدم دعوة " " سمير جعجع إلى لقاء البابا في قصر بعبدا، مع آخرين من رؤساء الأحزاب، فقد علمت الأوساط أن ثمّة نوعًا من الامتعاض لمحاولة زجّ دوائر الكرسي الرسولي في هذا الإشكال من خلال الكلام على تماهٍ مع البروتوكول الخاص بالفاتيكان. وتوضح أن الكرسي الرسولي لديه إطار بروتوكولي عام ينسّق في شأنه حول العناوين العريضة ولا يفرضه على أحد، ولا سيّما على سلطات البلد المضيف، ولا يدخل في تفاصيل الأسماء والدعوات وجلوس المدعوّين وسواها، وإلّا لكان حصل إشكال خلال زيارة البابا بنديكتوس السادس عشر لبنان ولقائه كبار الشخصيات في قصر بعبدا إلى جانب الرئيس ميشال سليمان، وكان من بينهم الدكتور سمير جعجع. ولذلك، فإن المسؤولية الأساسية يتحمّلها مكتب البروتوكول الرئاسي، سواء تصرف من تلقاء ذاته أو بتوجيهات معيّنة.وفي أي حال، فإن مراجع كنسية محلية عدة أبدت نوعًا من الاستغراب لاستثناء جعجع من الدعوة، وذلك لأسباب منطقية وموضوعية تتخطى هوامش البروتوكول. وتلفت المراجع إلى أن لا الفاتيكان ولا الكنيسة في لبنان كان لهما رأي راجح في موضوع الدعوات إلى قصر بعبدا. وتوضح المراجع نفسها أن دوائر الفاتيكان اطّلعت على تفاصيل ما حصل وتعتبر أن المسألة تتخطى دورها، وتتمنى أن تتمّ معالجة تداعياتها.يبقى أن الإشكال لم يقتصر على قصر بعبدا، بل امتدّ إلى القداس الاحتفالي الكبير في واجهة بيروت البحرية، إذ تلقى الدكتور جعجع والنائبة ستريدا دعوة أولى لم تلتزم الأصول وتمّ رفضها، لتُرسَل بعد حين دعوة أخرى بعد تصحيح الخلل فيها.