لبنان

أداء على مستوى المسؤولية

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
05-12-2025 | 03:15
أكد مصدر أمني أنّ كل الإجراءات التي تقررت خلال زيارة البابا لاوون الرابع عشر سارت كما يجب، وأنّ الهدوء كان سيّد الموقف، نافياً بشكل قاطع ما يُشاع عن أي إشكال أو توتّر.
وشدّد المصدر على أنّ التنظيم كان على أعلى مستوى وأنّ العناصر الأمنية أدّت مهامها باحترافية واحترام كامل للزوار، واصفاً أداء القوى بأنه كان على مستوى المسؤولية من دون أي حادث يُذكر.
 
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

البابا لاوون الرابع عشر

الرابع عشر

لاوون

بابا

الهد

"خاص لبنان24"

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24