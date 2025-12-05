أداء على مستوى المسؤولية

Advertisement

أكد مصدر أمني أنّ كل الإجراءات التي تقررت خلال زيارة سارت كما يجب، وأنّ الهدوء كان سيّد الموقف، نافياً بشكل قاطع ما يُشاع عن أي إشكال أو توتّر.وشدّد المصدر على أنّ التنظيم كان على أعلى مستوى وأنّ العناصر الأمنية أدّت مهامها باحترافية واحترام كامل للزوار، واصفاً أداء القوى بأنه كان على مستوى المسؤولية من دون أي حادث يُذكر.