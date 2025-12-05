Advertisement

لبنان

جعجع التقى وفد مجلس بلدية بريح

Lebanon 24
05-12-2025 | 03:05
التقى رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب، وفدًا من مجلس بلدية بريح برئاسة المحامي عيد الياس حسون ونائبه وسام أمين يحي، والمختارين طارق العلي وادمون عدوان، في حضور منسّق الشوف جوزف تابت ونائبه جريس عون، جان ميشال عون ورئيس مركز "القوات" في البلدة بولس خليل.
واستعرض جعجع مع الوفد واقع البلدة، خصوصاً في ما يتعلق بالشأن الإنمائي.
