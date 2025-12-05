نقابة مستخدمي الضمان تمنح مهلة أسبوع قبل الإضراب بسبب الرواتب

Advertisement

أعلنت نقابة مستخدمي في بيان، أن مطالبها بزيادة رواتب المستخدمين لم تلقَ تجاوباً حتى الآن، على الرغم من تقديم كتابين رسميين إلى بتاريخ 9 تشرين الأول و21 تشرين الثاني 2025. وأكدت النقابة أن الأوضاع المعيشية للمستخدمين بلغت حداً لا يمكن معه الاستمرار بالرواتب الحالية، ما دفع لإعطاء المعنيين مهلة أسبوع قبل اللجوء إلى خطوات تصعيدية، بما في ذلك الإضراب.وناشدت النقابة ، والمدير العام للصندوق ، ورئيس وأعضاء ، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتعديل الرواتب بما يتناسب مع حجم العمل الملقى على الموظفين، خصوصاً في ظل الشغور الكبير الذي يتجاوز 70% من الوظائف.