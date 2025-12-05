Advertisement

لبنان

نقابة مستخدمي الضمان تمنح مهلة أسبوع قبل الإضراب بسبب الرواتب

Lebanon 24
05-12-2025 | 03:08
أعلنت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، أن مطالبها بزيادة رواتب المستخدمين لم تلقَ تجاوباً حتى الآن، على الرغم من تقديم كتابين رسميين إلى المدير العام بتاريخ 9 تشرين الأول و21 تشرين الثاني 2025. وأكدت النقابة أن الأوضاع المعيشية للمستخدمين بلغت حداً لا يمكن معه الاستمرار بالرواتب الحالية، ما دفع المجلس التنفيذي لإعطاء المعنيين مهلة أسبوع قبل اللجوء إلى خطوات تصعيدية، بما في ذلك الإضراب.
وناشدت النقابة وزير العمل محمد حيدر، والمدير العام للصندوق محمد كركي، ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتعديل الرواتب بما يتناسب مع حجم العمل الملقى على الموظفين، خصوصاً في ظل الشغور الكبير الذي يتجاوز 70% من الوظائف.
