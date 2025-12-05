Advertisement

لبنان

وفد مجلس الأمن في بعبدا: ندعم ضم لبنان لمدني إلى لجنة الميكانيزم

Lebanon 24
05-12-2025 | 02:49
التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفد سفراء وممثلي بعثات مجلس الامن الدولي الذي يزور لبنان
الوفد أبدى دعمه للاستقرار في لبنان من خلال تطبيق القرارات الدولية واستعداد الدول للمساعدة في دعم الجيش واستكمال انتشاره وتطبيق حصرية السلاح كما أبدى دعمه لخطوة ضم لبنان لمدني إلى لجنة الميكانيزم. 

الرئيس عون شكر الدول على دعمها موكدا على التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية داعيا إلى دعم الجيش في استكمال عمله مشيرا إلى العمل مع اليونيفيل على كافة المستويات والتنسيق مع الميكانيزم ولكننا نحتاج إلى  دفع الجانب الاسرائيلي  لتطبيق وقف النار والانسحاب ونتطلع للضغط من جانبكم.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24