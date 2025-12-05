وفد مجلس الأمن في بعبدا: ندعم ضم لبنان لمدني إلى لجنة الميكانيزم

Advertisement

التقى رئيس الجمهورية وفد سفراء وممثلي بعثات مجلس الامن الدولي الذي يزور .الوفد أبدى دعمه للاستقرار في لبنان من خلال تطبيق واستعداد الدول للمساعدة في دعم الجيش واستكمال انتشاره وتطبيق حصرية السلاح كما أبدى دعمه لخطوة ضم لبنان لمدني إلى لجنة الميكانيزم.شكر دعمها موكدا على لبنان بتطبيق القرارات الدولية داعيا إلى دعم الجيش في استكمال عمله مشيرا إلى العمل مع اليونيفيل على كافة المستويات والتنسيق مع الميكانيزم ولكننا نحتاج إلى دفع الجانب الاسرائيلي لتطبيق وقف النار والانسحاب ونتطلع للضغط من جانبكم.