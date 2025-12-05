24
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
28
o
جبيل
23
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
17
o
بعلبك
4
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
كتل هوائية باردة وعواصف رعدية وأمطار غزيرة.. استعدوا للمنخفض الجوي الجديد
Lebanon 24
05-12-2025
|
03:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
طقس خريفي مستقّر ودافئ نسبيًا يسيطر على
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسّط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية نهارًا، وبقاء الأجواء باردة ليلاً على الجبال وفي الداخل ، يبدأ الطقس بالتقلّب تدريجيًا إعتبارًا من ظهر يوم السبت مع إقتراب المنخفض الجوّي المتمركز حاليًا
جنوب تركيا
، ويكون مصحوب بكتل هوائية باردة فيؤدي إلىى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ويحمل معه أمطار غزيرة، عواصف رعدية، رياح ناشطة وثلوج تلامس فجر
يوم الأحد
الـ ٢١٠٠ متر ويستمر تأثيره حتى الاسبوع المقبل.
Advertisement
الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية فتلامس ال٢٦ درجة ساحلاً، يكما تنشط الرياح أحيانًا فتلامس سرعتها حدود ال ٦٠ كم/ساعة خاصة جنوب البلاد وتكون محملة بطبقة خفيفة،. إحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة خلال الليل في المناطق الداخلية .
السبت: غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة فيتشكّل الضباب على المرتفعات، نشط الرياح بدءًا من الظهر وتتكاثف الغيوم إعتبارًا من الظهر وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة تكون موحلة في بدايتها وتشتد غزارتها خلال اليل وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة لحدود ال ٦٥كم/س حيث يرتفع معها موج البحر،تبدأ الثلوج بالتساقط ليلاً بدءًا من ارتفاع ٢٤٠٠ متر ويتدنى مستواها لتلامس ٢١٠٠ متر فجر يوم الأحد.
الأحد: غائم اجمالاً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية، يتشكّل ضباب كثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية أحياناً، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال ٦٠ كلم/ساعة خاصة فترة قبل الظهر، تتساقط الثلوج لتلامس ال٢١٠٠ متر خاصة فترة ، تخف حدّة الأمطار اعتباراً من المساء مع حدوث انفراجات.
الإثنين: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، يتوقع تساقط أمطار محلية وبعض الثلوج على ارتفاع ٢٣٠٠ وحدوث انفراجات واسعة.
مواضيع ذات صلة
آخر خبر عن المنخفض الجوي الذي سيضرب لبنان.. كتل هوائية باردة وأمطار اعتبارا من هذا اليوم
Lebanon 24
آخر خبر عن المنخفض الجوي الذي سيضرب لبنان.. كتل هوائية باردة وأمطار اعتبارا من هذا اليوم
05/12/2025 13:59:47
05/12/2025 13:59:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
05/12/2025 13:59:47
05/12/2025 13:59:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تشهد المناطق الساحلية الجنوبية تساقط امطار بشكل كثيف مصحوباً بعواصف رعدية وبرق (الجديد)
Lebanon 24
تشهد المناطق الساحلية الجنوبية تساقط امطار بشكل كثيف مصحوباً بعواصف رعدية وبرق (الجديد)
05/12/2025 13:59:47
05/12/2025 13:59:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
Lebanon 24
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
05/12/2025 13:59:47
05/12/2025 13:59:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوض الشرقي
جنوب تركيا
يوم الأحد
لبنان وا
لبنان
تركيا
جوي ✊
جمالا
تابع
قد يعجبك أيضاً
مستودع مشبوه... وضبط مواد تبغية مهرَّبة ومقلَّدة (صورة)
Lebanon 24
مستودع مشبوه... وضبط مواد تبغية مهرَّبة ومقلَّدة (صورة)
06:47 | 2025-12-05
05/12/2025 06:47:29
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة إستقبل وفدا من حوارة
Lebanon 24
شحادة إستقبل وفدا من حوارة
06:36 | 2025-12-05
05/12/2025 06:36:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لسالكي أوتوستراد المسيلحة – البترون... إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
لسالكي أوتوستراد المسيلحة – البترون... إليكم هذا الخبر
06:31 | 2025-12-05
05/12/2025 06:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يحذّر: لا تفاوض تحت النار واستمرار العدوان يجدد الحرب
Lebanon 24
بري يحذّر: لا تفاوض تحت النار واستمرار العدوان يجدد الحرب
06:16 | 2025-12-05
05/12/2025 06:16:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمن والاستقرار على جدول الرئيس عون.. لقاء مع الحجار وشهيب
Lebanon 24
الأمن والاستقرار على جدول الرئيس عون.. لقاء مع الحجار وشهيب
06:13 | 2025-12-05
05/12/2025 06:13:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما ألزمه المرض البقاء في المستشفى... الفنّ العربيّ يخسر فناناً شهيراً (صورة)
Lebanon 24
بعدما ألزمه المرض البقاء في المستشفى... الفنّ العربيّ يخسر فناناً شهيراً (صورة)
13:22 | 2025-12-04
04/12/2025 01:22:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
08:30 | 2025-12-04
04/12/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إنفصالها عن وديع الشيخ... هل تعيش هذه الممثلة الجميلة قصّة حبّ جديدة؟
Lebanon 24
بعد إنفصالها عن وديع الشيخ... هل تعيش هذه الممثلة الجميلة قصّة حبّ جديدة؟
15:22 | 2025-12-04
04/12/2025 03:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستتمكن هذه الدولة من إغراق حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد؟
Lebanon 24
هل ستتمكن هذه الدولة من إغراق حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد؟
10:30 | 2025-12-04
04/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يؤجل التفاوض المباشر الحرب فعلا؟
Lebanon 24
هل يؤجل التفاوض المباشر الحرب فعلا؟
10:01 | 2025-12-04
04/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:47 | 2025-12-05
مستودع مشبوه... وضبط مواد تبغية مهرَّبة ومقلَّدة (صورة)
06:36 | 2025-12-05
شحادة إستقبل وفدا من حوارة
06:31 | 2025-12-05
لسالكي أوتوستراد المسيلحة – البترون... إليكم هذا الخبر
06:16 | 2025-12-05
بري يحذّر: لا تفاوض تحت النار واستمرار العدوان يجدد الحرب
06:13 | 2025-12-05
الأمن والاستقرار على جدول الرئيس عون.. لقاء مع الحجار وشهيب
06:08 | 2025-12-05
الخازن يزور المطران مطر: نقاش معمّق حول انعكاسات زيارة البابا على لبنان
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
05/12/2025 13:59:47
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
05/12/2025 13:59:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
05/12/2025 13:59:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24