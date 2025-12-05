كتل هوائية باردة وعواصف رعدية وأمطار غزيرة.. استعدوا للمنخفض الجوي الجديد



الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية فتلامس ال٢٦ درجة ساحلاً، يكما تنشط الرياح أحيانًا فتلامس سرعتها حدود ال ٦٠ كم/ساعة خاصة جنوب البلاد وتكون محملة بطبقة خفيفة،. إحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة خلال الليل في المناطق الداخلية . طقس خريفي مستقّر ودافئ نسبيًا يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسّط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية نهارًا، وبقاء الأجواء باردة ليلاً على الجبال وفي الداخل ، يبدأ الطقس بالتقلّب تدريجيًا إعتبارًا من ظهر يوم السبت مع إقتراب المنخفض الجوّي المتمركز حاليًا ، ويكون مصحوب بكتل هوائية باردة فيؤدي إلىى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ويحمل معه أمطار غزيرة، عواصف رعدية، رياح ناشطة وثلوج تلامس فجر الـ ٢١٠٠ متر ويستمر تأثيره حتى الاسبوع المقبل.الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية فتلامس ال٢٦ درجة ساحلاً، يكما تنشط الرياح أحيانًا فتلامس سرعتها حدود ال ٦٠ كم/ساعة خاصة جنوب البلاد وتكون محملة بطبقة خفيفة،. إحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة خلال الليل في المناطق الداخلية .

السبت: غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة فيتشكّل الضباب على المرتفعات، نشط الرياح بدءًا من الظهر وتتكاثف الغيوم إعتبارًا من الظهر وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة تكون موحلة في بدايتها وتشتد غزارتها خلال اليل وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة لحدود ال ٦٥كم/س حيث يرتفع معها موج البحر،تبدأ الثلوج بالتساقط ليلاً بدءًا من ارتفاع ٢٤٠٠ متر ويتدنى مستواها لتلامس ٢١٠٠ متر فجر يوم الأحد.

الأحد: غائم اجمالاً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية، يتشكّل ضباب كثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية أحياناً، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال ٦٠ كلم/ساعة خاصة فترة قبل الظهر، تتساقط الثلوج لتلامس ال٢١٠٠ متر خاصة فترة ، تخف حدّة الأمطار اعتباراً من المساء مع حدوث انفراجات.

الإثنين: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، يتوقع تساقط أمطار محلية وبعض الثلوج على ارتفاع ٢٣٠٠ وحدوث انفراجات واسعة.