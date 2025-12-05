Advertisement

لبنان

تحذير من الدفاع المدني للمواطنين.. التزموا بهذه الإرشادات في العواصف والأعياد

Lebanon 24
05-12-2025 | 03:52
A-
A+
Doc-P-1451108-639005289410645383.jpg
Doc-P-1451108-639005289410645383.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرات للمواطنين مع بداية الطقس العاصف واقتراب موسم الأعياد، مؤكدة ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة العامة لتفادي الحوادث المرتبطة بالزينة والشموع ووسائل التدفئة والكهرباء.
Advertisement
 
وشددت على التأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية لشجرة الميلاد والزينة، وتركيب قاطع كهربائي تفاضلي وفصل الكهرباء عند مغادرة المنزل أو النوم، مع عدم الإفراط في تحميل الدوائر الكهربائية وابتعاد الزينة عن مصادر الحرارة.
 
كما نبهت إلى ضرورة وضع الشموع على أسطح مقاومة للاشتعال بعيدًا عن الأطفال، وعدم تركها مضاءة دون مراقبة، وضمان سلامة وسائل التدفئة المختلفة وتنظيفها وصيانتها بشكل دوري، مع تهوئة المكان باستمرار عند استخدام الفحم أو الغاز، وعدم ترك أي وسيلة تدفئة تعمل باللهب المكشوف خلال النوم أو مغادرة المنزل.
 
وحذرت من مخاطر التدخين، مؤكدة ضرورة إطفاء السجائر قبل رميها وعدم تركها في المنفضة. ووجهت تنبيهات خاصة للمقيمين في المناطق الجبلية لتأمين الطعام والماء والأدوية ومواد التدفئة وعدم التجول إلا للضرورة القصوى، مع تجهيز السيارة بسلاسل للإطارات ووقود كافٍ وأدوات إسعاف وأجهزة إنارة وهاتف خلوي مشحون.
 
كما نبهت إلى الالتزام بقوانين السير أثناء القيادة، وتجنب المناطق المغمورة بالمياه، والابتعاد عن الأشجار والمناطق المكشوفة خلال العواصف الرعدية وفصل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية قبل وصول البرق.
 
ودعت المديرية المواطنين إلى الاتصال بغرفة العمليات على الرقم 125 أو عبر واتساب 70192963 عند حدوث أي طارئ، ومتابعة التعليمات عبر الموقع الإلكتروني للدفاع المدني www.civildefense.gov.lb
.
مواضيع ذات صلة
تحذير من الدفاع المدني: تجنب إشعال النيران قرب الأحراج والأعشاب
lebanon 24
05/12/2025 13:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني في غزة: نحذر من توقف مركباتنا لعدم توفر الوقود للتدخلات الإنسانية ونطالب بتدخل عاجل
lebanon 24
05/12/2025 13:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني الفلسطيني: نحذر من التنقل في غزة قبل دخول وقف النار حيز التنفيذ
lebanon 24
05/12/2025 13:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد ورود تهديد يستهدف مبنى الدفاع المدني.. تحذير من بلدية العباسية
lebanon 24
05/12/2025 13:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للدفاع المدني

أصدرت المديرية العامة

المديرية العامة

غرفة العمليات

مديرية ال

واتساب

التزام

الغاز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:22 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:47 | 2025-12-05
06:36 | 2025-12-05
06:31 | 2025-12-05
06:16 | 2025-12-05
06:13 | 2025-12-05
06:08 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24