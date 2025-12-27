الهيئة الناظمة لزراعة القنب: العمل مستمر لإنجاز الأطر التنظيمية

عقد الناظمة لزراعة نبتة القنب للاستخدام الطبي والصناعي اجتماعا برئاسة الدكتور داني فاضل، حيث تم اعتماد النظامين الداخلي والمالي للهيئة، والبدء بدراسة ومناقشة باقي مشاريع الأنظمة والمرسيم التطبيقية ذات الصلة.



وأكد المجلس في بيان "استمرار العمل بوتيرة مكثفة لإنجاز الأطر التنظيمية، حرصاً على الوفاء بالإلتزامات تجاه المزارعين، قبيل إنطلاقة الموسم الزراعي لعام 2026، توظّف الهيئة كامل إمكاناتها لإنجاح الموسم الزراعي القادم وضمان صمود المزارعين".



وختم: "ان قرر عقد اجتماعات خلال أيام 5 و6 و7 كانون الثاني المقبل، لاستكمال ما تبقى من أعمال، بما يتيح للمزارعين تقديم طلبات الترخيص عبر المنصة الإلكترونية الوطنية التي تعمل الهيئة على إنجازها بشكل مستمر تمهيداً لإجراءات وضمان الشفافية والكفاءة".

Advertisement