تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الهيئة الناظمة لزراعة القنب: العمل مستمر لإنجاز الأطر التنظيمية

Lebanon 24
27-12-2025 | 05:55
A-
A+
Doc-P-1460550-639024370337713346.png
Doc-P-1460550-639024370337713346.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد مجلس إدارة الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب للاستخدام الطبي والصناعي اجتماعا برئاسة الدكتور داني فاضل، حيث تم اعتماد النظامين الداخلي والمالي للهيئة، والبدء بدراسة ومناقشة باقي مشاريع الأنظمة والمرسيم التطبيقية ذات الصلة.

وأكد المجلس في بيان "استمرار العمل بوتيرة مكثفة لإنجاز الأطر التنظيمية، حرصاً على الوفاء بالإلتزامات تجاه المزارعين، قبيل إنطلاقة الموسم الزراعي لعام 2026، وسوف توظّف الهيئة كامل إمكاناتها لإنجاح الموسم الزراعي القادم وضمان صمود المزارعين".

وختم: "ان مجلس الإدارة قرر عقد اجتماعات خلال أيام 5 و6 و7 كانون الثاني المقبل، لاستكمال ما تبقى من أعمال، بما يتيح للمزارعين تقديم طلبات الترخيص عبر المنصة الإلكترونية الوطنية التي تعمل الهيئة على إنجازها بشكل مستمر تمهيداً لإجراءات وضمان الشفافية والكفاءة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مزارعو القنب الهندي في بعلبك - الهرمل: استهداف رئيس الهيئة الناظمة هو اعتداء على لقمة عيش المزارعين
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 19:59:23 Lebanon 24 Lebanon 24
حبشي طالب باستدعاء رئيس الهيئة الناظمة للقنب الهندي وإعادة النظر بمدى أهليته
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 19:59:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الهيئة الناظمة للقنب الهندي: وحدنا مخولون إصدار الرخص
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 19:59:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤتمر في زحلة بحث في فوائد القنّب الزراعي والتحديات القانونية برعاية وزير الزراعة
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 19:59:23 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

مجلس إدارة الهيئة

مجلس الإدارة

رئاسة ال

الصن

دارت

وسوف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:50 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:42 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:34 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:10 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:50 | 2025-12-27
Lebanon24
12:42 | 2025-12-27
Lebanon24
12:34 | 2025-12-27
Lebanon24
12:30 | 2025-12-27
Lebanon24
12:10 | 2025-12-27
Lebanon24
11:55 | 2025-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24