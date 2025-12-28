الزراعة" تتشدد: منع مرتقب لرخص التشحيل

لفت مصدر معني في الى اقرار حماية الغابات، وهو عبارة عن ثلاثة مشاريع قوانين دمجت في مشروع واحد من اجل الحفاظ على الحرجية في ، وخاصةً بعدما بدأ الحديث عن سنوات جفاف من الممكن ان تؤثر على احراج لبنان الخضراء.



وقال: من هذا المنطلق فان انطلقت من تشدد وزارة الزراعة بالتعاون مع البيئي والقوى الأمنية المعنية ، في مكافحة عملية قطع الأشجار الحرجية التي استعرت في الأشهر الماضية وتستمر حتى الساعة ، من اجل صناعة الفحم وبيع الحطب للتدفئة، تحت ذريعة رخص التشحيل التي تصدر عن مكاتب حماية الأحراج في وزارة الزراعة.



المصدر لفت الى انه سيتم التشدد في اعطاء هذه الرخص ، وصولاً الى منعها كلياً وخاصةً في ، اي ، وكسروان ، والمتن ، وحتى في حيث تكثر احراج السنديان التي تعرضت من سنوات حتى اليوم الى مجازر بيئية ، ومن خلال القطع ، واكمل عليها الجفاف الذي طال مداه هذه السنة .



المصدر ختم بالقول انه من مطلع العام المقبل ستسعى وزارة الزراعة الى التخفيف من اعطاء رخص استثمار الأحراج وخاصةً السنديان ، وسيكون للقضاء البيئي تحرك سريع من الحد من ظاهرة القطع.

