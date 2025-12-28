تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الزراعة" تتشدد: منع مرتقب لرخص التشحيل

Lebanon 24
28-12-2025 | 01:45
لفت مصدر معني في وزارة الزراعة الى اقرار الحكومة مشروع قانون حماية الغابات، وهو عبارة عن ثلاثة مشاريع قوانين دمجت في مشروع واحد من اجل الحفاظ على الثروة الحرجية في لبنان، وخاصةً بعدما بدأ الحديث عن سنوات جفاف من الممكن ان تؤثر على احراج لبنان الخضراء.

وقال: من هذا المنطلق فان خطة العمل انطلقت من تشدد  وزارة الزراعة بالتعاون مع القضاء البيئي والقوى الأمنية المعنية ، في مكافحة عملية قطع الأشجار الحرجية التي استعرت في الأشهر الماضية وتستمر حتى الساعة ، من اجل صناعة الفحم وبيع الحطب للتدفئة، تحت ذريعة رخص التشحيل التي تصدر عن مكاتب حماية الأحراج في وزارة الزراعة.

المصدر لفت الى انه سيتم التشدد في اعطاء هذه الرخص ، وصولاً الى منعها كلياً وخاصةً في جبل لبنان ، اي جبيل ، وكسروان ، والمتن ، وحتى قضاء البترون في الشمال حيث تكثر احراج السنديان التي تعرضت من سنوات حتى اليوم الى مجازر بيئية ، ومن خلال القطع ، واكمل عليها الجفاف الذي طال مداه هذه السنة . 

المصدر ختم بالقول انه من مطلع العام المقبل ستسعى وزارة الزراعة الى التخفيف من اعطاء رخص استثمار الأحراج وخاصةً السنديان ، وسيكون للقضاء البيئي تحرك سريع من الحد من ظاهرة القطع.
