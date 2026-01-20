تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

إلتزام لبناني "بخطوة ما" شمال الليطاني قبل زيارة هيكل لواشنطن وكلمة لعون أمام السلك الديبلوماسي

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
20-01-2026 | 01:00
إلتزام لبناني بخطوة ما شمال الليطاني قبل زيارة هيكل لواشنطن وكلمة لعون أمام السلك الديبلوماسي
إلتزام لبناني بخطوة ما شمال الليطاني قبل زيارة هيكل لواشنطن وكلمة لعون أمام السلك الديبلوماسي photos 0
يستعد قائد الجيش العماد رودولف هيكل، لزيارة رسمية إلى واشنطن مطلع شباط المقبل، بعد تأجيل الزيارة التي كانت مقررة في تشرين الثاني الماضي، في محطة تُعد مفصلية على المستويين السياسي والعسكري. وتأتي هذه الزيارة في توقيت دقيق، إذ تسبق مؤتمر باريس المخصص لدعم الجيش اللبناني في 5 آذار المقبل، في وقت تم تجميد اجتماعات لجنة "الميكانيزم" أيضاً حتى الشهر المقبل، حسبما كشفت عنه مصادر وزارية.
وفيما افيد أن رئيس الجمهورية جوزيف عون وقائد الجيش رودولف هيكل، التزما القيام "بخطوة ما" في منطقة شمال الليطاني، قبل سفر هيكل إلى واشنطن الشهر المقبل، افادت  المعلومات أن قائد الجيش ‏سيحمل معه إلى واشنطن ملفا أمنياً متكاملاً يتضمن انتشارات الجيش اللبناني وخرائط عسكرية تفصيلية ولوائح مواقع مدعومة بجداول زمنية للتنفيذ. 
‏وأفادت المعلومات نفسها أن جدول أعمال زيارة قائد الجيش لم يحدد بشكل نهائي بعد، ولكن العمل جارٍ ‏على ترتيب اللقاءات، وأن المرحلة المقبلة هي مرحلة أرقام وجداول.‏
من جهتها، قالت مصادر عسكرية  إن تأجيل زيارة قائد الجيش لم يؤدِّ إلى تجميد الاتصالات، بل على العكس، شهد اليوم نفسه الذي أُعلن فيه التأجيل، انطلاق سلسلة اتصالات مكثفة مع الجانب الأميركي، هدفت إلى إعادة ترتيب الزيارة لا سيما في ضوء التطورات الميدانية والسياسية والعسكرية. وقد أفضت هذه الاتصالات إلى تثبيت موعد جديد للزيارة الشهر المقبل، مع جدول أعمال يرتكز بشكل أساسي على دعم الجيش.
ولا يقتصر المشهد الداخلي على ترقّب انطلاق المرحلة الثانية من خطة حصرية السلاح في شمال الليطاني، والتي يفترض أن تقدم قيادة الجيش خطتها في شأنها إلى مجلس الوزراء في منتصف شباط المقبل، وانما على الملفات المرتبطة بها ولاسيما لجهة اتضاح مصير لجنة "الميكانيزم" وسط تكهنات باحتمال تعليقها.
لكن مصادر سياسية مطلعة قالت ان الحديث عن إنهاء دور لجنة الميكانيزيم ليس دقيقا، وأن ‏عدم انعقاد اجتماع قريب لها لا يعني انها لم تعد قائمة، وقالت ان هذا الإجتماع نقل الى الشهر المقبل.‏
واعتبرت هذه المصادر ان الحاجة الى هذه اللجنة ما زالت ضرورية في الوقت الراهن وهناك ملفات قد ‏تبحث في المرحلة المقبلة، عندما تتحول الإجتماعات الى سياسية بعد تعيين ممثل الولايات المتحدة ‏الأميركية فيها.‏
وقالت :"بانتظار عودة الجنرال الأميركي الموجود خارج لبنان وأيضاً تعيين ممثل مدني بدل الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس التي أُعفيت من مهامها".
في المقابل، تقول مصادر اخرى إن لا موعد محدداً لانعقاد" الميكانيزم" على المستوى المدني، ولا حتى على المستوى العسكري.
وكشفت "أن واشنطن وتل أبيب نجحتا إلى حد ما في تطيير الجانب الفرنسي منها إذ إن ما تريده إسرائيل هو مفاوضات مع لبنان برعاية أميركية حصراً، ومن دون الأمم المتحدة. إبعاد فرنسا كان قد جرى النقاش فيه في أثناء زيارة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت الأسبوع الماضي، وسط تسريبات عن تعمّد تعليق اجتماعات اللجنة حتى لا يطلب لودريان حضورها، بحسب المصادر نفسها".
وقال مرجع بارز "لا أعتقد أنّ اللجنة قد تعطّلت، علماً أنّنا على رغم من التحفّظات الكثيرة على عمل "الميكانيزم"، فإنّنا متمسّكون ببقائها كآلية مواكبة ومراقبة لاتفاق وقف الأعمال الحربية. كما أنّ تعطيل اجتماعاتها، أو تعطيل دورها، ينطوي على إشارة شديدة السلبية، تفتح الباب على احتمالات وربما تداعيات صعبة".
وقال: "لا أعتقد أنّ اللجنة ستتوقف عن الاجتماع. الأميركيّون يريدونها قبل أي طرف آخر. وبدورنا نحن متمسّكون بها، ومن هنا كنّا وما زلنا نؤكّد وجوب حصول تغيير في أدائها، ولا سيّما لناحية القيام بالدور المناط بها حرفياً، والضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها واستهدافاتها".
الى ذلك، يستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، عميد وأعضاء السلك الدبلوماسي ومدراء المنظمات الدولية المعتمدين في لبنان، وسيكون لرئيس الجمهورية كلمة تتضمن مواقف من التطورات والاستحقاقات الراهنة. كذلك سيكون لعميد السلك الدبلوماسي السفير البابوي باولو بورجيا كلمة في المناسبة من وحي مواقف زيارة قداسة الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر الأخيرة إلى لبنان.



المصدر: لبنان 24
