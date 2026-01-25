الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل رئيس سلاح المدفعية في حزب الله محمد الحسيني في أرزون الجنوبية

أعلن الجيش مقتل رئيس في في أرزون .

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي: هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم (الأحد) في منطقة وقضى على الإرهابي المدعو محمد ، مسؤول المدفعية في حزب الله الإرهابي في قرية أرزون بجنوب . إلى جانب نشاطه في حزب الله الإرهابي، عمل الإرهابي مدرسًا في مدرسة لبنانية في القرية.

وأضاف: خلال الحرب، دفع الإرهابي بمخططات إطلاق قذائف صاروخية عديدة ضد وقوات جيش الدفاع، ومؤخرًا انشغل بمحاولات إعادة ترميم قدرات المدفعية التابعة لحزب الله الإرهابي في جنوب لبنان.

وتابع: في غارة أخرى نفذت في وقت سابق اليوم (الأحد) في منطقة بير السناسل جنوب لبنان، قضى جيش الدفاع على الإرهابي المدعو جواد بسمة، وهو أحد عناصر حزب الله كان يعمل في موقع لإنتاج وسائل قتالية.

وختم: شكّلت أعمال الإرهابيين خرقًا للتفاهمات بين ولبنان حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد عن دولة إسرائيل.

