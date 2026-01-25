تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل رئيس سلاح المدفعية في حزب الله محمد الحسيني في أرزون الجنوبية

Lebanon 24
25-01-2026 | 13:23
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل رئيس سلاح المدفعية في حزب الله محمد الحسيني في أرزون الجنوبية
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل رئيس سلاح المدفعية في حزب الله محمد الحسيني في أرزون الجنوبية photos 0
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل رئيس سلاح المدفعية محمد الحسيني في حزب الله في أرزون جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي: هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم (الأحد) في منطقة البازورية وقضى على الإرهابي المدعو محمد الحسيني، مسؤول المدفعية في حزب الله الإرهابي في قرية أرزون بجنوب لبنان. إلى جانب نشاطه في حزب الله الإرهابي، عمل الإرهابي مدرسًا في مدرسة لبنانية في القرية.

وأضاف: خلال الحرب، دفع الإرهابي بمخططات إطلاق قذائف صاروخية عديدة ضد دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع، ومؤخرًا انشغل بمحاولات إعادة ترميم قدرات المدفعية التابعة لحزب الله الإرهابي في جنوب لبنان.

وتابع: في غارة أخرى نفذت في وقت سابق اليوم (الأحد) في منطقة بير السناسل جنوب لبنان، قضى جيش الدفاع على الإرهابي المدعو جواد بسمة، وهو أحد عناصر حزب الله كان يعمل في موقع لإنتاج وسائل قتالية.

وختم: شكّلت أعمال الإرهابيين خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد عن دولة إسرائيل

 

#عاجل 🔸في غارة دقيقة في جنوب لبنان: جيش الدفاع قضى على مسؤول المدفعية في حزب الله الإرهابي بقرية أرزون

🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم (الأحد) في منطقة البازورية وقضى على الإرهابي المدعو محمد الحسيني، مسؤول المدفعية في حزب الله الإرهابي في قرية أرزون بجنوب لبنان. إلى جانب… pic.twitter.com/VYi6sY4P9O

