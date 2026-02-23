رجّي لـحزب الله من جنيف: سلّم سلاحك!

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
رجّي لـ"حزب الله" من جنيف: سلّم سلاحك!
Lebanon 24
23-02-2026
|
12:37
photos
0
وصل
وزير الخارجية
والمغتربين يوسف رجي إلى جنيف للمشاركة في أعمال
الدورة
الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان الأممي، المنعقدة بتمثيل رفيع المستوى وبحضور عددٍ من وزراء خارجية الدول الأعضاء ورؤساء الوفود الدولية.
والتقى رجي على هامش الدورة بنائب وزير خارجية
روسيا
الاتحادية ديمتري ليوبنسكي، وتناول معه العلاقات الثنائية والمستجدات في
لبنان
والمنطقة.
وشدّد الوزير رجي على ضرورة وقف الاعتداءات
الإسرائيلية
على لبنان وانسحاب قواتها من النقاط التي لا تزال تحتلها، مؤكداً في الوقت ذاته
التزام
الحكومة
اللبنانية
بحصر السلاح في يد مؤسساتها العسكرية الشرعية، تطبيقاً لقرارها الصادر في الخامس من آب، وانسجاماً مع اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة.
ودعا رجي
حزب الله
إلى تسليم سلاحه بعد ما بات هناك دولة قادرة على تحمّل مسؤولياتها السيادية كاملةً وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.
من جهته
، أكد نائب الوزير الروسي دعم بلاده التام لسيادة لبنان واستقراره وازدهاره، ووقوفها إلى جانبه في المحافل الدولية.
كذلك، تطرّق اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في المجالات الاقتصادية والتربوية والثقافية، وأعرب رجي عن شكره لروسيا على قرارها رفع عدد المنح الدراسية الممنوحة للطلاب اللبنانيين من 150 إلى 180 منحة، مشدداً على أهمية إعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وفي مقر
الأمم المتحدة
بجنيف، التقى الوزير رجي الموظفين اللبنانيين العاملين في المنظمة ووكالاتها، واطّلع على مجالات عملهم، واستمع إلى أفكارهم ومقترحاتهم ومشاكلهم، مؤكداً دعمه لهم واعتزاز لبنان بهم.
وقال مخاطباً إياهم: "أنا فخور بكم وأنتم دائماً في البال. وأهنئكم على ما تقدمونه، إذ تعكسون بعلمكم وكفاءاتكم الصورة المشرقة للبنان وقدرات أبنائه وبناته".
