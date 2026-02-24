عبد العاطي التقى لودريان على هامش أعمال الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش

التقى المصري بدر عبد العاطي المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى جان إيف لودريان، على هامش أعمال الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم وقوى الأمن الداخلي الذي تستضيفه القاهرة اليوم.



وأكد عبد العاطي خلال اللقاء " موقف مصر الراسخ والداعم لسيادة لبنان ووحدة أراضيه"، مشدداً على" أولوية تمكين مؤسسات الدولة الوطنية من الاضطلاع بمسئولياتها كاملة، وفي مقدمتها الجيش اللبنانى، لضمان استقرار البلاد".



وأشاد وزير الخارجية "بالدور الفرنسي الفاعل"، مرحباً ب"انعقاد مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن اللبنانية في باريس يوم 5 آذار المقبل، وكذلك المساعي الرامية لعقد مؤتمر لاحق لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار"، مؤكداً" استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح هذه الاستحقاقات.



وشدد الوزير عبد العاطي على" ضرورة تبني مقاربة شاملة"، مؤكداً أنه "لا سبيل لاستعادة الاستقرار إلا عبر إلزام بالوقف الفوري لعدوانها، والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتنفيذ قرار رقم 1701 دون انتقائية"، محذراً من "مخاطر استمرار السياسات التصعيدية على أمن المنطقة".



كما تطرق اللقاء إلى أطر التنسيق السياسي، حيث اتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في اطار اللجنة الخماسية حول لبنان التي تضم مصر، والسعودية، وقطر، وفرنسا، والولايات المتحدة، وتعزيز دورها في دعم استعادة الاستقرار المؤسسي في لبنان.



وإلى جانب لودريان، يضم الوفد الفرنسي في اجتماع القاهرة الجنرال فالنتان سيلر ممثل في "الميكانيزم" وفي اللجنة العسكرية التقنية الخاصة بلبنان.



