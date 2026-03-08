تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

تحذير جديد من أدرعي: "لإخلاء جنوب الليطاني"

Lebanon 24
08-03-2026 | 05:38
تحذير جديد من أدرعي: لإخلاء جنوب الليطاني
وجّه المُتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنذاراً جديداً إلى السكان المُتواجدين جنوب نهر الليطاني، قائلاً إنَّ "نشاطات حزب الله تُجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده بقوة في تلك المنطقة".

وفي منشورٍ له عبر منصة "آكس"، الأحد، قال أدرعي إنَّ "الغارات مستمرة حيث يعمل الجيش الإسرائيلي بقوة كبيرة في المنطقة"، وأضاف: "لذلك وحرصاً على سلامتكم نعود ونناشدكم اخلاء منازلكم فوراً والتوجه فوراً إلى شمال نهر الليطاني".

وتابع: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر. إن البقاء جنوب نهر الليطاني قد يعرّض حياتكم وحياة عائلاتكم للخطر".

وختم: "انتبهوا.. أي تحرك جنوباً قد يعرّض حياتكم للخطر".
