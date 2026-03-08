تحذير جديد من أدرعي: "لإخلاء جنوب الليطاني"

وجّه المُتحدث باسم الجيش إنذاراً جديداً إلى السكان المُتواجدين ، قائلاً إنَّ "نشاطات تُجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده بقوة في تلك المنطقة".



وفي منشورٍ له عبر منصة "آكس"، الأحد، قال أدرعي إنَّ " مستمرة حيث يعمل الجيش الإسرائيلي بقوة كبيرة في المنطقة"، وأضاف: "لذلك وحرصاً على سلامتكم نعود ونناشدكم اخلاء منازلكم فوراً والتوجه فوراً إلى شمال ".



وتابع: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر. إن البقاء جنوب نهر قد يعرّض حياتكم وحياة عائلاتكم للخطر".



وختم: "انتبهوا.. أي تحرك جنوباً قد يعرّض حياتكم للخطر".

