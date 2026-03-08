تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
11
o
بعلبك
13
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
تحذير جديد من أدرعي: "لإخلاء جنوب الليطاني"
Lebanon 24
08-03-2026
|
05:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجّه المُتحدث باسم الجيش
الإسرائيلي
إنذاراً جديداً إلى السكان المُتواجدين
جنوب نهر الليطاني
، قائلاً إنَّ "نشاطات
حزب الله
تُجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده بقوة في تلك المنطقة".
وفي منشورٍ له عبر منصة "آكس"، الأحد، قال أدرعي إنَّ "
الغارات
مستمرة حيث يعمل الجيش الإسرائيلي بقوة كبيرة في المنطقة"، وأضاف: "لذلك وحرصاً على سلامتكم نعود ونناشدكم اخلاء منازلكم فوراً والتوجه فوراً إلى شمال
نهر الليطاني
".
وتابع: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر. إن البقاء جنوب نهر
الليطاني
قد يعرّض حياتكم وحياة عائلاتكم للخطر".
وختم: "انتبهوا.. أي تحرك جنوباً قد يعرّض حياتكم للخطر".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"تحذير" من "حزب الله" للإسرائيليين: للإخلاء فوراً
Lebanon 24
"تحذير" من "حزب الله" للإسرائيليين: للإخلاء فوراً
08/03/2026 13:48:45
08/03/2026 13:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنذار" جديد في جنوب لبنان.. بيانٌ من أدرعي
Lebanon 24
"إنذار" جديد في جنوب لبنان.. بيانٌ من أدرعي
08/03/2026 13:48:45
08/03/2026 13:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يرفض إخلاء جنوب الليطاني وغارات عنيفة على الضاحية والبقاع
Lebanon 24
الجيش يرفض إخلاء جنوب الليطاني وغارات عنيفة على الضاحية والبقاع
08/03/2026 13:48:45
08/03/2026 13:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
المواجهات تتمدَّد براً وإسرائيل تطلب إخلاء جنوب الليطاني والاغتيالات تتكثف
Lebanon 24
المواجهات تتمدَّد براً وإسرائيل تطلب إخلاء جنوب الليطاني والاغتيالات تتكثف
08/03/2026 13:48:45
08/03/2026 13:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
جنوب نهر الليطاني
نهر الليطاني
الإسرائيلي
حزب الله
الليطاني
إسرائيل
باسم ال
الغارات
تابع
قد يعجبك أيضاً
"الأحد الأسود" جنوباً.. إسرائيل تستكمل عدوانها على لبنان مجازر مستمرة وعدد الشهداء تجاوز 390
Lebanon 24
"الأحد الأسود" جنوباً.. إسرائيل تستكمل عدوانها على لبنان مجازر مستمرة وعدد الشهداء تجاوز 390
07:17 | 2026-03-08
08/03/2026 07:17:24
Lebanon 24
Lebanon 24
شيخ العقل يناشد للعمل الفوري لإيقاف الحرب على لبنان
Lebanon 24
شيخ العقل يناشد للعمل الفوري لإيقاف الحرب على لبنان
07:21 | 2026-03-08
08/03/2026 07:21:56
Lebanon 24
Lebanon 24
البزري يلتقي مفتي صيدا لتأكيد التضامن ودعم الأهالي في الظروف الصعبة
Lebanon 24
البزري يلتقي مفتي صيدا لتأكيد التضامن ودعم الأهالي في الظروف الصعبة
07:18 | 2026-03-08
08/03/2026 07:18:49
Lebanon 24
Lebanon 24
المرتضى: بقاء لبنان لا يصونه إلا التلاقي
Lebanon 24
المرتضى: بقاء لبنان لا يصونه إلا التلاقي
07:17 | 2026-03-08
08/03/2026 07:17:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن استهداف السفير.. ماذا أعلنت السفارة الإيرانية؟
Lebanon 24
بشأن استهداف السفير.. ماذا أعلنت السفارة الإيرانية؟
07:13 | 2026-03-08
08/03/2026 07:13:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"ليلة صاروخيّة".. إسرائيل تهدّد بـ"زيادة قصف لبنان"!
Lebanon 24
"ليلة صاروخيّة".. إسرائيل تهدّد بـ"زيادة قصف لبنان"!
17:21 | 2026-03-07
07/03/2026 05:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ريما فقيه تنشر صورة لابنها من المستشفى: أرجوكم صلوا من أجله
Lebanon 24
ريما فقيه تنشر صورة لابنها من المستشفى: أرجوكم صلوا من أجله
08:40 | 2026-03-07
07/03/2026 08:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يحرّض على "قصف مطار بيروت".. ماذا قال عن "الحزب"؟
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يحرّض على "قصف مطار بيروت".. ماذا قال عن "الحزب"؟
17:00 | 2026-03-07
07/03/2026 05:00:21
Lebanon 24
Lebanon 24
زيادة ساعات التغذية لهذا السبب
Lebanon 24
زيادة ساعات التغذية لهذا السبب
09:25 | 2026-03-07
07/03/2026 09:25:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف البنى التحتية" في لبنان.. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
Lebanon 24
عن "قصف البنى التحتية" في لبنان.. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
14:00 | 2026-03-07
07/03/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:17 | 2026-03-08
"الأحد الأسود" جنوباً.. إسرائيل تستكمل عدوانها على لبنان مجازر مستمرة وعدد الشهداء تجاوز 390
07:21 | 2026-03-08
شيخ العقل يناشد للعمل الفوري لإيقاف الحرب على لبنان
07:18 | 2026-03-08
البزري يلتقي مفتي صيدا لتأكيد التضامن ودعم الأهالي في الظروف الصعبة
07:17 | 2026-03-08
المرتضى: بقاء لبنان لا يصونه إلا التلاقي
07:13 | 2026-03-08
بشأن استهداف السفير.. ماذا أعلنت السفارة الإيرانية؟
07:10 | 2026-03-08
اللواء ابراهيم: الجيش المؤسسة الجامعة وشمعة الأمل المضيئة
فيديو
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
08/03/2026 13:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
08/03/2026 13:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
03:11 | 2026-03-06
08/03/2026 13:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24