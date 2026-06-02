نصار: لبنان يتجه لإلغاء الإعدام في تحول قانوني بارز

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وصف وزير العدل عادل نصار إلغاء عقوبة الإعدام بـ"الخطوة الأمامية المهمة للبنان"، شاكرا لـ"كل من ساهم في الوصول إليها".وقال نصار في مداخلة من عبر "صوت ": "حصلت مشاركة فعالة، وأوجه الشكر للوزراء الذين أيدوا هذه الخطوة بالإجماع في اجتماع الحكومة وفي لجنة الإدارة والعدل، وأحيي النائب عدوان الذي تابع الموضوع. كما أشكر النائب جورج عطالله الذي ترأس اليوم، وكذلك لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب ميشال موسى".أضاف: "اللجنتان تشكران على جهودهما للوصول إلى هذه النتيجة المهمة، فالأمر ليس استسهالا بالجريمة والمجرم، إنما عقوبة الإعدام أوقف تنفيذها منذ 20 سنة في لبنان، وهي تعطل كل إمكانية لاسترداد المجرمين الذين يفرون إلى دول ألغت عقوبة الاعدام".وتابع: "على لبنان أن يكون سباقا في إلغائها، ودوره كان تاريخيًا ورائدًا في العملية القانونية وسيبقى".وجزم بأن "إلغاء هذه العقوبة لا يشجع على الجريمة"، وقال: "كل الدراسات تؤكد أنها لم تؤد إلى زيادة الجرائم، ونحن نثبت مبدأ أن الدولة تعطي المثل، ولبنان يجب أن يكون رائدا في التطور القانوني خصوصا في المنطقة، حيث يحصل انكفاء في هذا الموضوع، ولا بد أن نعطي المثل، ولا نسمح لأي دولة بأن تعطي هي المثل".أضاف: "إن دورنا أن نحمل صوت لبنان الذي ينزف ويتعرض لكل المآسي سواء عبر الاعتداءات أم بالتدخلات ، وعلينا ان نذكر أن لبنان سيستمر كمثال عن حقوق الإنسان والعيش المشترك ويبتعد عن كل أنواع التطرف، وهو منارة للدول وعلينا استعادة دورنا التاريخي".