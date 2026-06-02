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لبنان

غوتيريش يقترح 3 خيارات لإنشاء قوة مراقبة بين لبنان وإسرائيل وفرنسا تمهّد لقوة مُراقبة دوليّة

Lebanon 24
02-06-2026 | 22:48
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غوتيريش يقترح 3 خيارات لإنشاء قوة مراقبة بين لبنان وإسرائيل وفرنسا تمهّد لقوة مُراقبة دوليّة
غوتيريش يقترح 3 خيارات لإنشاء قوة مراقبة بين لبنان وإسرائيل وفرنسا تمهّد لقوة مُراقبة دوليّة photos 0
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لم يكن طلب فرنسا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بسبب التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان، مجرد خطوة ديبلوماسية مرتبطة بالأحداث الميدانية. فبالتوازي مع السعي إلى احتواء التوتّر، برزت مؤشرات متزايدة إلى أنّ باريس والأمم المتحدة ، بدأتا البحث جديّاً في مستقبل الوجود الدولي جنوباً بعد انتهاء ولاية "اليونيفيل"، وإذا كان يمكن استبدالها بصيغة أممية جديدة أصغر حجماً وأكثر تخصّصاً، أو الإبقاء على قسم منها. 

ويكتسب هذا النقاش أهمية إستثنائية في ظل اقتراب موعد انتهاء ولاية "اليونيفيل" أواخر العام الحالي، وفي وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مستقبلها، والتي أصبحت بعد حرب تموز 2006 إحدى الركائز الأساسية، لتنفيذ القرار 1701 ومراقبة وقف الأعمال العدائية بين لبنان و"إسرائيل".

وكتبت دوللي بشعلاني في" الديار": تقول مصادر سياسية وديبلوماسية مطلعة، بأنّ البحث في وجود أممي على الحدود اللبنانية الجنوبية قد دخل مرحلة الجدّ. ففي تطوّر لافت، كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره، الذي أعدّه أخيراً وتمّ توزيعه على أعضاء مجلس الامن خلال الجلسة الطارئة، أنّه يدرس خيارات عدّة بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل". وإذ أشار إلى أنّ الحدود تبقى همّاً أممياً ، وتحتاج إلى اعادة التحديد وانهاء نقاط الخلاف، عرض ثلاثة نماذج مختلفة تتراوح بين قوة محدودة الحجم الى متوسطة (ما بين 1500 إلى 4000)، او الإبقاء على قوّة ضخمة تتألّف من 5500 جندي). وأوضح أنّ أي صيغة جديدة يجب أن تواصل مراقبة الخط الأزرق، ودعم الجيش اللبناني، والمساهمة في منع اندلاع مواجهة جديدة بين لبنان و"إسرائيل"، والحفاظ على آلية الإتصال بينهما.

ويبدو أنّ جوهر التفكير الأممي، وفق المصادر، يقوم على قناعة متزايدة بأنّ الانسحاب الكامل لليونيفيل، قد يفتح الباب أمام فراغ أمني وسياسي يصعب احتواؤه، في حال لم يتمّ التوصّل إلى اتفاق نهائي شامل على وقف النار بين الجانبين.

في المقابل، تبدو فرنسا الأكثر انخراطاً في رسم معالم هذه المرحلة الجديدة، لا سيما مع محاولة "إسرائيل" تحييدها بدءاً من تهميش دورها في لجنة "الميكانيزم"، وصولاً إلى التحفّظات الواضحة على بقائها في أي قوّة بديلة، ترفض ان تكون أممية إنما بإشراف أميركي، للتفرّد بالوضع العسكري الحدودي. 

وترى المصادر ان الخشية لدى لبنان، من وضع اليد على هذه المنطقة عسكرياً، كونه أمرا سيئا حتى ولو بقيت لبنانية. في الوقت الذي يطالب فيه بتعزيز قدرات الجيش ليتمكّن من الانتشار على كامل المنطقة الجنوبية.

 وتلفت المصادر المطلعة إلى أنّ فرنسا تقود منذ أشهر مشاورات داخل الأمم المتحدة ومع عدد من الدول المعنية، لدراسة السيناريوهات الممكنة بعد انتهاء مهام اليونيفيل. كما أكّد مسؤولون فرنسيون أنّ التحضير للمستقبل، يجب أن يتمّ بالتنسيق مع السلطات اللبنانية والشركاء الدوليين.

ومن هنا، تكتسب الجلسة الطارئة التي انعقدت في مجلس الأمن الإثنين الفائت، بُعداً يتجاوز معالجة التصعيد الراهن. فباريس تسعى إلى إقناع أعضاء المجلس بأنّ الأحداث الأخيرة تثبت الحاجة إلى الإبقاء على آلية دولية للمراقبة والاستقرار، لا الى إنهاء وجودها.

وبرزت خلال الأسابيع الماضية تسريبات عن احتمال استبدال "اليونيفيل" بقوة أصغر حجماً، تضمّ مئات المراقبين العسكريين، وضبّاط الارتباط والخبراء الدوليين. ورغم عدم وجود مشروع قرار رسمي يتبنّى هذا الطرح حتى الآن، تؤكّد المصادر أنّ أي قوة أجنبية جديدة، سواء كانت أممية أو متعددة الجنسيات، أو ذات مشاركة أميركية وأوروبية واسعة، تحتاج إلى قرار صريح من مجلس الأمن ، يُحدّد ولايتها ومهماتها وقواعد عملها وتمويلها. وهذا يعني عملياً أنّ أي مشروع يحتاج إلى حدّ أدنى من التوافق بين القوى الكبرى، وفي مقدمها الولايات المتحدة وروسيا والصين.

غير أنّ الطريق لا يبدو معبّداً، فالعقدة الأساسية اليوم تتمثّل في الموقف "الإسرائيلي" الرافض لأي وجود أممي يشبه "اليونيفيل"، والذي يحظى بدعم أميركي متزايد. وستكشف الأيام المقبلة إذا كانت الجلسة الأخيرة تُشكّل بالفعل الخطوة الأولى نحو ولادة بعثة أممية جديدة، لكن مع المهمة نفسها، ما يعني إعادة رسم لتوازنات النفوذ على الحدود الجنوبية، ومَن ستكون له الكلمة الراجحة: الأمم المتحدة، أم الولايات المتحدة، أم مزيج من القوى الغربية، أم الجيش اللبناني وحده؟! 

وكتب داوود رمال في" نداء الوطن": دخلت مهمة قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) مرحلة العدّ التنازلي السريع نحو نهايتها المقررة مع نهاية العام الحالي، وتفيد معطيات دبلوماسية متقاطعة خاصة لـ"نداء الوطن" بأن عددًا من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وفي مقدمها الصين وروسيا وفرنسا، لا يزال يعتبر أن إنهاء الوجود العسكري الأممي بالكامل في جنوب لبنان يحمل مخاطر كبيرة على الاستقرار الإقليمي، ويكتسب هذا التوجه زخمًا إضافيًا بعد التقرير الذي رفعه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن، والذي رسم للمرة الأولى تصورًا عمليًا لمرحلة ما بعد اليونيفيل الحالية. وفي موازاة ذلك، تبدو بيروت معنية بصورة مباشرة بهذا المسار، انطلاقًا من قناعة متنامية لدى المسؤولين اللبنانيين بأن أي انسحاب كامل للقوات الدولية في الظروف الراهنة سيضع الدولة أمام تحديات إضافية تتجاوز قدراتها الحالية. وفي المقابل، لا تزال الولايات المتحدة متمسكة بالمقاربة التي قادت إلى قرار إنهاء المهمة، انطلاقًا من مراجعة أوسع لدور عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وكلفتها المالية وفعاليتها الميدانية. كما أن إسرائيل تنظر إلى إنهاء التفويض الحالي باعتباره فرصة تتناسب مع أولوياتها الأمنية الجديدة. وتشير الأوساط الدبلوماسية إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحًا لا يتمثل في إعادة إحياء اليونيفيل بصيغتها التقليدية، بل في ولادة إطار أممي أخف حجمًا وأكثر تخصصًا، يرتبط مباشرة بأي تفاهمات مستقبلية بين لبنان وإسرائيل حول ترتيبات الحدود البرية وتثبيت وقف الأعمال العدائية.

 
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وكتب علي بردى في" الشرق الاوسط": اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنشاء قوة مراقبة معززة من آلاف الأفراد لتولي مهمات ما بعد القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) التي ستنسحب بشكل كامل في نهاية العام الجاري، في خطوة يمكن أن تلقى معارضة من كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

ووجه غوتيريش رسالة إلى رئيسة مجلس الأمن للشهر الجاري، المندوبة الكولومبية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليونور زالاباتا توريس ضمنها ما سماه «خيارات مستقبل تنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، بما في ذلك خيارات المساعدة فيما يتعلق بأمن الخط الأزرق ومراقبته، وسبل تعزيز دعم إعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية جنوب نهر الليطاني من خلال أدوات الأمم المتحدة»، طبقاً لما يتطلبه قرار مجلس الأمن رقم 2790. وبناءً عليه، عرض غوتيريش «ثلاثة خيارات» لوجود عسكري نظامي للأمم المتحدة في لبنان مستقبلاً، موضحاً أن الخيار الأول يتمثل بـ«وجود مراقبين عسكريين غير مسلحين من الأمم المتحدة، قوامهم 350 فرداً نظامياً، إلى جانب وجود مسلح من الأمم المتحدة لحماية القوة، يشمل أربع كتائب مشاة قوام كل منها 750 جندياً مسلحاً، وقوات احتياط قوامها 700 جندي مسلح، من شأنه أن يُمكنهم من رصد التطورات على امتداد الخط الأزرق وصولاً إلى نهر الليطاني بأكثر الطرق صدقية». وإذا اعتمد مجلس الأمن هذا الخيار، ستتألف القوة من نحو 5525 فرداً نظامياً، بينهم المراقبون غير المسلحين، ووحدات الأمم المتحدة المسلحة، ووحدات الدعم الأخرى وأفرادها. ويحدد الخيار الثاني «وجود مراقبين عسكريين غير مسلحين من الأمم المتحدة، قوامهم 285 فرداً نظامياً، إلى جانب وجود مسلح من الأمم المتحدة لحماية القوات، يشمل كتيبتي مشاة قوام كل منهما 750 جندياً مسلحاً، وقوات احتياطية قوامها 450 جندياً مسلحاً، مع التركيز على المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والخط الأزرق، سيكون لديه القدرة على مراقبة جزء من الخط الأزرق بشكل مباشر من خلال وجوده المادي، بما في ذلك من نقاط مراقبة ثابتة وعبر الدوريات». ويشمل الخيار نحو 3370 فرداً نظامياً.

أما الخيار الثالث فيتطلب «وجود مراقبين عسكريين غير مسلحين من الأمم المتحدة قوامهم 215 فرداً، بالإضافة إلى كتيبتين من المشاة الخفيفة قوام كل منهما 450 جندياً مسلحاً، وقوة رد فعل سريع قوامها 350 جندياً مسلحاً لحماية القوات، ولمراقبة التطورات على طول الخط الأزرق وحتى عدة كيلومترات شماله، بما في ذلك من مواقع ثابتة في مواقع حيوية وعبر عمليات مراقبة متنقلة». واستدرك أنه «لا يمكن مراقبة الخط الأزرق بأكمله بشكل مستمر دون توفر القدرات التكنولوجية اللازمة، سيكون لدى وجود الأمم المتحدة بعض القدرة على التحقق والتحقيق في انتهاكات القرار 1701 حتى نهر الليطاني». ويتألف الخيار الثالث من نحو 1980 فرداً نظامياً.  
 
 

 

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