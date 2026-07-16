العراق يفتح الباب للمنتجات اللبنانية.. وخارطة طريق في أيلول

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واستهل الوزير هاني الاجتماع مرحباً بنظيره ، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تجمع والعراق، وأهمية ترجمة هذه العلاقات إلى برامج تعاون عملية ومستدامة تسهم في تعزيز الأمن الغذائي العربي، وتطوير سلاسل القيمة الزراعية، وزيادة فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين.وخلال الاجتماع، عرض الوزير هاني ثلاث أولويات رئيسية للتعاون المشترك، تمثلت في:· إنشاء لجنة زراعية لبنانية – عراقية، على أن تتوسع لاحقاً لتضم الجمهورية العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، بما يؤسس لإطار تعاون زراعي إقليمي.· تعزيز الصادرات الزراعية إلى العراق، ولا سيما الفواكه، والحليب ومشتقاته، والدواجن ومنتجاتها، بما يفتح آفاقاً جديدةأمام المنتجين اللبنانيين ويعزز حركة التبادل التجاري الزراعي بين البلدين.· توجيه دعوة رسمية إلى وزير الزراعة العراقي للمشاركة في افتتاح معرض Agri Lebanon 2026 الذي سيقام في شهر تشرين الثاني المقبل، والمشاركة في جلسات حوارية تجمع الوزراء والخبراء والمزارعين والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الزراعي.، أكد الوزير الشمري أهمية تطوير التعاون بين الوزارتين، معرباً عن دعمه الكامل لتفعيل اللجنة الزراعية المشتركة، واستعداده لتكليف الفرق الفنية في الوزارتين بالبدء الفوري بمناقشة الملفات المتعلقة بتسهيل انسياب الصادرات الزراعية اللبنانية إلى السوق .وأشار إلى أن مجالات التعاون المقترحة تشمل تصدير الفواكه اللبنانية، وتعزيز نشاط الشركات اللبنانية المتخصصة بالمبيدات الزراعية، وتطوير إنتاج محصول الحنطة، وقطاع البذور، والتعاون في مجال مقاومة ملوحة التربة، وتحديث إجراءات الحجر الزراعي، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات الزراعة الذكية، والابتكار الزراعي، والتقنيات الحديثة.كما شدد الوزير العراقي على أهمية تبادل الزيارات بين المديرين العامين والوكلاء الفنيين في الوزارتين قبل عقد اجتماع وزاري موسع، بما يتيح إعداد خارطة طريق واضحة للتعاون، إضافة إلى تشجيع تأسيس شركات لبنانية – عراقية متخصصة بالإنتاج الزراعي والحيواني والاستثمار الزراعي المشترك.بدوره، رحب الوزير هاني بالمقترحات العراقية، مؤكداً أهمية إعداد بروتوكول حديث للحجر الزراعي بين البلدين يواكب المعايير الدولية، ويسهل حركة المنتجات الزراعية، مع إشراك القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في تطوير التقنيات الزراعية الحديثة، وتعزيز الزراعة التعاقدية، وفتح أسواق جديدة أمام الإنتاج الزراعي اللبناني.واستعرض هاني مرتكزات الاستراتيجية الزراعية الوطنية 2026-2035، واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الأول للجنة الزراعية المشتركة في أيلول 2026، على أن تتوسع لاحقاً لتضم والأردن في إطار تعاون زراعي رباعي.وأكد الوزير العراقي أن سوريا تشكل "حلقة الوصل الجغرافية" بين البلدين، معرباً عن أمله بمساعدة لبنان في فتح قنوات التواصل مع دمشق. وأبدى هاني استعداد وزارته لتسهيل هذا المسار، وكُلّف للزراعة في لبنان والوكيل الفني العراقي متابعة التنسيق المباشر لوضع جدول زمني وآليات تنفيذية.