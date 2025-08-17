31
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
تكنولوجيا وعلوم
ابتكار غريب في الصين.. روبوت قادر على "الحمل" والولادة!
Lebanon 24
17-08-2025
|
02:00
أعلنت
الصين
عن مشروع استثنائي يتمثل في تطوير
روبوت
بشري قادر على محاكاة تجربة الحمل والولادة كاملة، وذلك من خلال تزويده برحم صناعي متطور.
الفكرة التي تعمل عليها شركة "كايوا تكنولوجي" بقيادة الدكتور
تشانغ
تشيفنغ، لاقت تفاعلاً واسعاً داخل الأوساط العلمية والاجتماعية، حيث يُتوقع أن يظهر النموذج الأولي للروبوت العام المقبل بسعر يقارب 100 ألف يوان، أي ما يعادل نحو 10 آلاف جنيه إسترليني.
اللافت أن الروبوت الجديد لم يُصمم ليكون مجرد حاضنة، بل تم تزويده برحم اصطناعي قادر على استقبال البويضة المخصبة وتغذية الجنين عبر أنبوب خاص ينقل العناصر الغذائية.
ووفقاً للتقارير المنشورة في وسائل إعلام آسيوية، يهدف الابتكار إلى محاكاة
الدورة
الكاملة للحمل، بدءاً من الإخصاب وحتى الولادة الطبيعية، ما يجعله مختلفاً عن الحاضنات التقليدية التي تُستخدم عادة مع الأطفال المبتسرين.
وفي سياق آخر، طرح المشروع تساؤلات واسعة تتعلق بالجانب الأخلاقي والقانوني، فبينما يرى مؤيدون أنه قد يفتح أبواب أمل جديدة للأزواج الذين يعانون من العقم أو النساء اللواتي يتعرضن لمضاعفات الحمل، اعتبره منتقدون مشروعاً "غير إنساني" لأنه يحرم الجنين من العلاقة الجسدية والعاطفية مع الأم.
كذلك، تساءل بعض المشاركين في النقاشات العامة داخل الصين أيضاً عن مصادر البويضات وآلية الإخصاب، ما يجعل الجدل مستمراً حول مدى تقبل المجتمع لهذه التكنولوجيا.
ولا تتوقف
المعارضة
عند البُعد البيولوجي فقط، بل تشمل الجانب الاجتماعي أيضاً، فبعض الناشطات النسويات حذرن منذ سبعينيات القرن الماضي من أن انتشار الأرحام الصناعية قد يؤدي إلى تقليص دور المرأة في المجتمع، أو حتى إلى "نهاية النساء" كما وُصف في بعض الكتابات.
كذلك، يرى خبراء أن تعميم هذه التكنولوجيا قد يغير شكل الأسرة والأمومة بشكل جذري.
مواضيع ذات صلة
بالفيديو: أول روبوت شبيه بالبشر قادر على استبدال بطاريته بنفسه!
Lebanon 24
بالفيديو: أول روبوت شبيه بالبشر قادر على استبدال بطاريته بنفسه!
17/08/2025 13:49:31
17/08/2025 13:49:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ولادة طفل بحالة "الطفل الشمعي" النادرة في مستشفى مصري
Lebanon 24
ولادة طفل بحالة "الطفل الشمعي" النادرة في مستشفى مصري
17/08/2025 13:49:31
17/08/2025 13:49:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة غريبة تجتاح الصين.. والأطباء يدقون ناقوس الخطر
Lebanon 24
ظاهرة غريبة تجتاح الصين.. والأطباء يدقون ناقوس الخطر
17/08/2025 13:49:31
17/08/2025 13:49:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"Storybooks".. ابتكار من "غوغل" لصناعة قصص الأطفال بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
"Storybooks".. ابتكار من "غوغل" لصناعة قصص الأطفال بالذكاء الاصطناعي
17/08/2025 13:49:31
17/08/2025 13:49:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
لأوّل مرّة منذ أكثر من 20 سنة... ماذا قرّرت "غوغل" بشأن سوريا؟
Lebanon 24
لأوّل مرّة منذ أكثر من 20 سنة... ماذا قرّرت "غوغل" بشأن سوريا؟
06:42 | 2025-08-17
17/08/2025 06:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد "آبل".. ساعة جديدة في أيلول وهذه أبرز مزاياها
Lebanon 24
جديد "آبل".. ساعة جديدة في أيلول وهذه أبرز مزاياها
05:00 | 2025-08-17
17/08/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"Flight Deals".. أداة جديدة من غوغل للبحث عن رحلات دون وجهة محددة
Lebanon 24
"Flight Deals".. أداة جديدة من غوغل للبحث عن رحلات دون وجهة محددة
23:00 | 2025-08-16
16/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تيك توك تعزز سيطرتها على المحتوى وتدعم متجرها الخاص بسياسات محدثة
Lebanon 24
تيك توك تعزز سيطرتها على المحتوى وتدعم متجرها الخاص بسياسات محدثة
15:30 | 2025-08-16
16/08/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريب جديد يكشف عن تطوير كبير في كاميرا iPhone 17 Pro Max
Lebanon 24
تسريب جديد يكشف عن تطوير كبير في كاميرا iPhone 17 Pro Max
13:07 | 2025-08-16
16/08/2025 01:07:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
"كهربائياً".. هذا ما قرّره "أصحاب مولدات"
Lebanon 24
"كهربائياً".. هذا ما قرّره "أصحاب مولدات"
15:50 | 2025-08-16
16/08/2025 03:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
13:47 | 2025-08-16
16/08/2025 01:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مدويّة يطلقها جنوبيون.. ماذا حصل بعد خطاب نعيم قاسم؟
Lebanon 24
رسالة مدويّة يطلقها جنوبيون.. ماذا حصل بعد خطاب نعيم قاسم؟
10:30 | 2025-08-16
16/08/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
12:01 | 2025-08-16
16/08/2025 12:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة بدء تحركات في الداخل السوري باتجاه لبنان؟
Lebanon 24
ما حقيقة بدء تحركات في الداخل السوري باتجاه لبنان؟
07:33 | 2025-08-16
16/08/2025 07:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
06:42 | 2025-08-17
لأوّل مرّة منذ أكثر من 20 سنة... ماذا قرّرت "غوغل" بشأن سوريا؟
05:00 | 2025-08-17
جديد "آبل".. ساعة جديدة في أيلول وهذه أبرز مزاياها
23:00 | 2025-08-16
"Flight Deals".. أداة جديدة من غوغل للبحث عن رحلات دون وجهة محددة
15:30 | 2025-08-16
تيك توك تعزز سيطرتها على المحتوى وتدعم متجرها الخاص بسياسات محدثة
13:07 | 2025-08-16
تسريب جديد يكشف عن تطوير كبير في كاميرا iPhone 17 Pro Max
08:01 | 2025-08-16
تأثير سلبيّ لـ"AI Overviews"... هذا ما تفعله ميزة غوغل الجديدة
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
17/08/2025 13:49:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
17/08/2025 13:49:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
17/08/2025 13:49:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
