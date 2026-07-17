تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

باتريون يغلق الباب أمام روبوتات تدريب الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
17-07-2026 | 14:00
A-
A+
باتريون يغلق الباب أمام روبوتات تدريب الذكاء الاصطناعي
باتريون يغلق الباب أمام روبوتات تدريب الذكاء الاصطناعي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت منصة باتريون (Patreon)، المتخصصة في دعم المبدعين عبر الاشتراكات، أنها بدأت باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع روبوتات الذكاء الاصطناعي من جمع محتواها واستخدامه في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي من دون إذن.

وقالت الشركة إنها تتعاون مع مزود البنية التحتية للإنترنت cloudflare لتطبيق نظام حظر مباشر لروبوتات الذكاء الاصطناعي المصممة لاستخراج أعمال المبدعين بهدف تدريب النماذج.

وأوضحت باتريون أن هذه الخطوة جاءت بعد تطور تقنيات جمع البيانات بالذكاء الاصطناعي، مقارنة بالإجراءات السابقة التي اعتمدتها عام 2023، والتي كانت تكتفي بإبلاغ برامج الزحف بعدم استخدام المحتوى عبر ملف robots.txt، وهو معيار يتيح للمواقع تحديد كيفية تعامل الروبوتات مع صفحاتها.

وأضافت الشركة أن نظام الاشتراكات والحماية المدفوعة كان يحد أصلًا من وصول كثير من محتوى المبدعين إلى روبوتات البحث، لكن إطلاق ميزات اكتشاف جديدة مثل الصفحة الرئيسية المعاد تصميمها وميزة Quips الشبيهة بالمنشورات القصيرة، جعل جزءًا أكبر من المحتوى متاحًا أمام أدوات الزحف.

وبموجب الإجراءات الجديدة، تستخدم باتريون تقنية AI Crawl Control التابعة لـ Cloudflare لتحديث سياسات الحماية، بحيث تنتقل من مجرد مطالبة روبوتات الذكاء الاصطناعي بعدم جمع المحتوى إلى منعها فعليًا من الوصول إليه.

وقالت الشركة في بيان لها إن "الموافقة على استخدام المحتوى لا ينبغي أن تعتمد على ما إذا كان برنامج جمع البيانات يختار احترام القواعد أم لا"، مشيرة إلى أن الاختبارات أظهرت انخفاض محاولات وصول بعض روبوتات تدريب الذكاء الاصطناعي من آلاف المحاولات أسبوعيًا إلى الصفر.

وترى باتريون أن هذه النتائج تشير إلى أن بعض أدوات الزحف كانت تتجاهل تعليمات الموقع وتواصل جمع البيانات رغم الطلبات السابقة.

في المقابل، أكدت المنصة أنها ستسمح للروبوتات التي تعمل على فهرسة الصفحات وتنظيم المعلومات التي تساعد المستخدمين على العودة إلى محتوى باتريون.

وقال مدير المنتجات في الشركة، درو روني، إن المبدعين يجب أن يكون لهم دور حقيقي في تحديد كيفية استخدام أعمالهم من قبل شركات الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أن المنصة تريد منحهم القدرة على تنمية جمهورهم مع الحفاظ على التحكم في استخدام محتواهم.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب أغلق الباب أمام نتنياهو؟ تقرير يكشف الكواليس
lebanon 24
Lebanon24
18/07/2026 03:00:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسية: استئناف الضربات الأميركية على إيران ينتهك مذكرة التفاهم ويغلق الباب أمام الحل السياسي
lebanon 24
Lebanon24
18/07/2026 03:00:10 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يفتح إلغاء قانون الإعدام الباب أمام العفو العام؟
lebanon 24
Lebanon24
18/07/2026 03:00:10 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: اتفاق الإطار يفتح الباب أمام استعادة الدولة الفعلية
lebanon 24
Lebanon24
18/07/2026 03:00:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

cloudflare

وقال مدير

التحكم في

الرئيسي

القصير

إنترنت

الاشتر

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:13 | 2026-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-07-17
Lebanon24
08:19 | 2026-07-17
Lebanon24
05:53 | 2026-07-17
Lebanon24
04:02 | 2026-07-17
Lebanon24
01:00 | 2026-07-17
Lebanon24
23:29 | 2026-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24