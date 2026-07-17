باتريون يغلق الباب أمام روبوتات تدريب الذكاء الاصطناعي

أعلنت منصة باتريون (Patreon)، المتخصصة في دعم المبدعين عبر الاشتراكات، أنها بدأت باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع روبوتات من جمع محتواها واستخدامه في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي من دون إذن.

وقالت الشركة إنها تتعاون مع مزود البنية التحتية للإنترنت لتطبيق نظام حظر مباشر لروبوتات الذكاء الاصطناعي المصممة لاستخراج أعمال المبدعين بهدف تدريب النماذج.

وأوضحت باتريون أن هذه الخطوة جاءت بعد تطور تقنيات جمع البيانات بالذكاء الاصطناعي، مقارنة بالإجراءات السابقة التي اعتمدتها عام 2023، والتي كانت تكتفي بإبلاغ برامج الزحف بعدم استخدام المحتوى عبر ملف robots.txt، وهو معيار يتيح للمواقع تحديد كيفية تعامل الروبوتات مع صفحاتها.

وأضافت الشركة أن نظام الاشتراكات والحماية المدفوعة كان يحد أصلًا من وصول كثير من محتوى المبدعين إلى روبوتات البحث، لكن إطلاق ميزات اكتشاف جديدة مثل الصفحة الرئيسية المعاد تصميمها وميزة Quips الشبيهة بالمنشورات القصيرة، جعل جزءًا أكبر من المحتوى متاحًا أمام أدوات الزحف.

وبموجب الإجراءات الجديدة، تستخدم باتريون تقنية AI Crawl Control التابعة لـ Cloudflare لتحديث سياسات الحماية، بحيث تنتقل من مجرد مطالبة روبوتات الذكاء الاصطناعي بعدم جمع المحتوى إلى منعها فعليًا من الوصول إليه.

وقالت الشركة في بيان لها إن "الموافقة على استخدام المحتوى لا ينبغي أن تعتمد على ما إذا كان برنامج جمع البيانات يختار احترام القواعد أم لا"، مشيرة إلى أن الاختبارات أظهرت انخفاض محاولات وصول بعض روبوتات تدريب الذكاء الاصطناعي من آلاف المحاولات أسبوعيًا إلى الصفر.

وترى باتريون أن هذه النتائج تشير إلى أن بعض أدوات الزحف كانت تتجاهل تعليمات الموقع وتواصل جمع البيانات رغم الطلبات السابقة.

في المقابل، أكدت المنصة أنها ستسمح للروبوتات التي تعمل على فهرسة الصفحات وتنظيم المعلومات التي تساعد المستخدمين على العودة إلى محتوى باتريون.

المنتجات في الشركة، درو روني، إن المبدعين يجب أن يكون لهم دور حقيقي في تحديد كيفية استخدام أعمالهم من قبل شركات الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أن المنصة تريد منحهم القدرة على تنمية جمهورهم مع الحفاظ على استخدام محتواهم.