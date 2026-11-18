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قد تثير المكالمات التي لا تجد إجابة والرسائل التي لا تظهر إشعارات قراءتها تساؤلات بشأن احتمال حظر رقمك على هاتف آيفون.وبحسب تقرير نشره موقع «Engadget»، هناك علامات قد تساعد في اكتشاف ذلك، لكنها لا تشكل دليلاً قاطعاً.1- انتقال المكالمات إلى البريد الصوتي: إذا انتقلت مكالماتك إلى البريد الصوتي بعد رنة واحدة أو من دون رنين، فقد يكون ذلك مؤشراً على الحظر، لكنه قد ينتج أيضاً عن إغلاق الهاتف أو ضعف التغطية.2- غياب إشعارات قراءة الرسائل: عدم ظهور إشعار القراءة في تطبيق Messages قد يشير إلى الحظر، لكنه قد يكون نتيجة تعطيل ميزة تأكيد القراءة.3- فشل مكالمات FaceTime: تكرار تعذر الاتصال عبر FaceTime قد يكون علامة إضافية، خصوصاً إذا ترافق مع مؤشرات أخرى.4- اختلاف التواصل عبر التطبيقات الأخرى: حظر رقمك على آيفون لا يعني حظرك تلقائياً على أو أو سيغنال، إذ يعتمد كل تطبيق نظام حظر مستقلاً.5- تغير طريقة استقبال المكالمات: ظهور ردود آلية أو استخدام ميزات فحص المكالمات قد يرتبط بإعدادات الهاتف أو إدارة جهات الاتصال، وليس بالضرورة بالحظر.هل توجد طريقة مؤكدة لمعرفة الحظر؟لا توفر آبل أو شركات الاتصالات وسيلة مباشرة لتأكيد ما إذا كان شخص ما قد حظر رقمك، حفاظاً على الخصوصية. لذلك، تبقى هذه العلامات مجرد مؤشرات محتملة، ولا يمكن اعتبار أي منها دليلاً نهائياً.