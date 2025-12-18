تيري يفتح الجرح.. "فكّرت بالانتحار" بعد ركلة موسكو

أقرّ الدولي الإنكليزي المعتزل جون تيري أنه فكّر في الانتحار بعد إضاعته ركلة ترجيح في نهائي "2007/2008" مع تشلسي أمام على ملعب لوجنيكي في .



وكان تيري تقدّم لتنفيذ الركلة الخامسة والحاسمة، لكنه انزلق قبل التسديد لترتطم بالقائم، قبل أن يحسم يونايتد اللقب بركلات الترجيح "7-6" عقب التعادل "1-1".



وفي بودكاست "Mennie Talks"، قال تيري (45 عاما) إنه عاد إلى الفندق وكان في الطابق "25"، وتراودته أفكار قاسية: "نظرت من النافذة وقلت لماذا؟ لماذا حدث ذلك؟ كنت سأقفز... لا أقول إنه إذا مررت بنفس التجربة أنني سأقفز، لكن في تلك اللحظة تمرّ في رأسك أفكار كثيرة". وأضاف أن زملاءه صعدوا إلى غرفته وأخذوه إلى الأسفل، واصفا الأمر بأنه لحظة "ماذا لو؟".



ورغم مسيرته الطويلة مع تشلسي بين "1998 و2017" وتُوّجه بلقب مرة واحدة، قال إن أثر تلك الركلة لم يختف: "حتى اليوم ما زالت تلك الركلة في ذهني... أحيانا أستيقظ في منتصف الليل وأقول لقد حدث ذلك فعلا، لماذا؟ لا أعتقد أن ذلك سيزول يوما". وذكّر بأنه غاب عن نهائي تشلسي أمام بايرن ميونخ "2011/2012" بسبب الإيقاف بعد بطاقة حمراء أمام .



وختم تيري بالإشارة إلى أن تلك الأزمة كشفت له من هم الأقرب إليه، لافتا إلى أن راي ويلكينز كان أول من اتصل للاطمئنان عليه، ووفقا لبيانات "ترانسفير ماركت" خاض بقميص تشلسي "717" مباراة، سجل خلالها "67" هدفا وقدم "29" تمريرة حاسمة. (الجزيرة)

