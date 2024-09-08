مأساة في مهرجان البندقية.. نيكول كيدمان تُفاجئ بغيابها عن حفل الجوائز

في مفاجأة غير متوقعة، لم يكن الحظ حليف النجمة الأسترالية نيكول كيدمان خلال مشاركتها في مهرجان البندقية السينمائي بدورته الـ81، حيث غابت عن تسلّم جائزتها رغم انتظار متابعيها لظهورها.

على الرغم من المشاهد الغريبة والطريفة التي شهدها المهرجان هذا العام، فإن حضور أبرز نجوم العالم والعرب أضفى على الفعالية طابعاً مميزاً.

فيما كان من المتوقع أن تحصد نيكول كيدمان جائزة أفضل ممثلة عن دورها المميز في فيلم "Baby Girl"، الذي عُرض ضمن فعاليات المهرجان، إلا أن غيابها عن استلام الجائزة أثار تساؤلات جمهورها.

وكشفت التقارير لاحقاً أن كيدمان اضطرت للغياب بسبب وفاة والدتها التي رحلت بعد معاناة مع المرض.

تولت المخرجة هاليينا ريين تسلّم الجائزة نيابةً عن نيكول كيدمان، وأوضحت أن الفنانة الأسترالية لم تتمكن من حضور المهرجان بسبب حاجتها للتواجد بجانب عائلتها في هذه الظروف الصعبة.

وفي سياق متصل، أُعلن عن فوز الممثل فينسينت ليندون بجائزة أفضل ممثل في مهرجان البندقية، الذي اختتم فعالياته اليوم بفيلم "The Quiet Son".