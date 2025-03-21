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منوعات

"مشهورة" تتسبب بإيقاف برنامج تلفزيوني.. ما القصة؟

Lebanon 24
21-03-2025 | 10:25
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أوقفت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية برنامج "عزيزة الكاع"، الذي يُعرض على قناة "زاكروس" المحلية، بسبب حلقة أثارت جدلًا واسعًا وشارك فيها نجمة مواقع التواصل الاجتماعي طيبة أياد.  
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وبحسب وثيقة رسمية نشرتها وسائل إعلام محلية، جاء القرار نتيجة مخالفة البرنامج لمعايير البث الإعلامي، خصوصًا فيما يتعلق بـ"اللياقة والآداب والذوق العام". كما أشارت الهيئة إلى تلقيها العديد من الشكاوى من الجمهور حول محتوى الحلقة.  

وعلى إثر ذلك، حذفت قناة "زاكروس" الحلقة رقم 13 من جميع منصاتها، وأوقفت بث البرنامج بالكامل بعد القرار الرسمي.  

يُذكر أن البرنامج، الذي يقدّمه الإعلامي العراقي محمد شفيق، يعتمد على فكرة الكاميرا الخفية، حيث تتم دعوة شخصيات مشهورة للمشاركة في تصوير إعلان، قبل أن يتفاجؤوا بأنه مقلب. ورغم شعبيته، تعرض البرنامج لانتقادات كثيرة، إذ يشكك البعض في عفويته، معتبرين أن الضيوف على علم مسبق بالمقلب. (ارم نيوز)
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