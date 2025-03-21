12
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
14
o
جونية
8
o
النبطية
4
o
زحلة
6
o
بعلبك
13
o
بشري
8
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
"مشهورة" تتسبب بإيقاف برنامج تلفزيوني.. ما القصة؟
Lebanon 24
21-03-2025
|
10:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوقفت
هيئة
الإعلام والاتصالات العراقية برنامج "عزيزة الكاع"، الذي يُعرض على قناة "زاكروس" المحلية، بسبب حلقة أثارت جدلًا واسعًا وشارك فيها نجمة
مواقع التواصل الاجتماعي
طيبة أياد.
Advertisement
وبحسب وثيقة رسمية نشرتها وسائل إعلام محلية، جاء
القرار
نتيجة مخالفة البرنامج لمعايير البث الإعلامي، خصوصًا فيما يتعلق بـ"اللياقة والآداب والذوق العام". كما أشارت
الهيئة
إلى تلقيها
العديد
من الشكاوى من الجمهور حول محتوى الحلقة.
وعلى إثر ذلك، حذفت قناة "زاكروس" الحلقة رقم 13 من جميع منصاتها، وأوقفت بث البرنامج بالكامل بعد
القرار
الرسمي.
يُذكر أن البرنامج، الذي يقدّمه الإعلامي العراقي محمد شفيق، يعتمد على فكرة الكاميرا الخفية، حيث تتم دعوة شخصيات مشهورة للمشاركة في تصوير إعلان، قبل أن يتفاجؤوا بأنه مقلب. ورغم شعبيته، تعرض البرنامج لانتقادات كثيرة، إذ يشكك
البعض
في عفويته، معتبرين أن الضيوف على علم مسبق بالمقلب. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
هكذا تسبّب يحيى السنوار بإيقاف روبوت الذكاء الاصطناعي في التعليم الديني الإسرائيليّ
Lebanon 24
هكذا تسبّب يحيى السنوار بإيقاف روبوت الذكاء الاصطناعي في التعليم الديني الإسرائيليّ
21/03/2025 18:53:10
21/03/2025 18:53:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"حرب" بين فينيسيوس ومبابي.. ما القصة؟
Lebanon 24
"حرب" بين فينيسيوس ومبابي.. ما القصة؟
21/03/2025 18:53:10
21/03/2025 18:53:10
Lebanon 24
Lebanon 24
نشرت صورتها من المستشفى.. مشهورة "السوشيل ميديا" تستقبل مولودها الثاني
Lebanon 24
نشرت صورتها من المستشفى.. مشهورة "السوشيل ميديا" تستقبل مولودها الثاني
21/03/2025 18:53:10
21/03/2025 18:53:10
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة تتسبب بتوقيف رئيس شركة: "لا نحتفل برمضان"
Lebanon 24
رسالة تتسبب بتوقيف رئيس شركة: "لا نحتفل برمضان"
21/03/2025 18:53:10
21/03/2025 18:53:10
Lebanon 24
Lebanon 24
منوعات
المرأة
قد يعجبك أيضاً
تفاصيل جديدة.. عصابة خططت لاختطاف أبناء سلاف فواخرجي وهذا اسمها
Lebanon 24
تفاصيل جديدة.. عصابة خططت لاختطاف أبناء سلاف فواخرجي وهذا اسمها
09:46 | 2025-03-21
21/03/2025 09:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرار أحلام مع المجوهرات الفاخرة من الأحجار الكريمة
Lebanon 24
أسرار أحلام مع المجوهرات الفاخرة من الأحجار الكريمة
07:30 | 2025-03-21
21/03/2025 07:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة أولادها.. هكذا احتفلت نادين نسيب نجيم بعيد الأم
Lebanon 24
برفقة أولادها.. هكذا احتفلت نادين نسيب نجيم بعيد الأم
05:38 | 2025-03-21
21/03/2025 05:38:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تكشف سبب طلاقها
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تكشف سبب طلاقها
04:30 | 2025-03-21
21/03/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"بطني كبرت وما عاد نقدر نخفيه".. هكذا أعلنت المؤثرة المشهورة حملها
Lebanon 24
"بطني كبرت وما عاد نقدر نخفيه".. هكذا أعلنت المؤثرة المشهورة حملها
02:19 | 2025-03-21
21/03/2025 02:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
من ضمن أسوأ السنوات... المنخفض الأخير في لبنان يودعكم واستعدوا للشح!
Lebanon 24
من ضمن أسوأ السنوات... المنخفض الأخير في لبنان يودعكم واستعدوا للشح!
17:48 | 2025-03-20
20/03/2025 05:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان على فوهة بركان… محادثات ستؤدّي الى الانفجار الكبير!
Lebanon 24
لبنان على فوهة بركان… محادثات ستؤدّي الى الانفجار الكبير!
13:00 | 2025-03-20
20/03/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف تل أبيب رسالة إلى نتنياهو... خبير عسكريّ يتحدّث عن الحرب المُقبلة
Lebanon 24
قصف تل أبيب رسالة إلى نتنياهو... خبير عسكريّ يتحدّث عن الحرب المُقبلة
17:00 | 2025-03-20
20/03/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انحسار الموجة القطبيّة... الأب إيلي خنيصر: هكذا سيُصبح الطقس
Lebanon 24
بعد انحسار الموجة القطبيّة... الأب إيلي خنيصر: هكذا سيُصبح الطقس
09:29 | 2025-03-21
21/03/2025 09:29:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأمور على المحك"... مصر هي الجهة التالية للحرب؟
Lebanon 24
"الأمور على المحك"... مصر هي الجهة التالية للحرب؟
15:00 | 2025-03-20
20/03/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
09:46 | 2025-03-21
تفاصيل جديدة.. عصابة خططت لاختطاف أبناء سلاف فواخرجي وهذا اسمها
07:30 | 2025-03-21
أسرار أحلام مع المجوهرات الفاخرة من الأحجار الكريمة
05:38 | 2025-03-21
برفقة أولادها.. هكذا احتفلت نادين نسيب نجيم بعيد الأم
04:30 | 2025-03-21
ممثلة شهيرة تكشف سبب طلاقها
02:19 | 2025-03-21
"بطني كبرت وما عاد نقدر نخفيه".. هكذا أعلنت المؤثرة المشهورة حملها
00:00 | 2025-03-21
بعد ارتدائها الحجاب.. حلا شيحة تكشف عن خطوتها الجديدة
فيديو
رحمة رياض تكشف عن عمرها.. ونادمة لهذا السبب (فيديو)
Lebanon 24
رحمة رياض تكشف عن عمرها.. ونادمة لهذا السبب (فيديو)
01:21 | 2025-03-20
21/03/2025 18:53:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجددا سلاف فواخرجي تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن الثورة السورية والأسد وصيدنايا والعلويين (فيديو)
Lebanon 24
مُجددا سلاف فواخرجي تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن الثورة السورية والأسد وصيدنايا والعلويين (فيديو)
00:40 | 2025-03-20
21/03/2025 18:53:10
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
06:30 | 2025-03-19
21/03/2025 18:53:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24