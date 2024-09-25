29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الأردن ومصر والعراق: إسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة
Lebanon 24
25-09-2024
|
03:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
اجتمع وزراء خارجية كل من الأردن ومصر والعراق على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، محذرين من أن إسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة.
وبحث الوزراء مسار العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي، وذلك تحضيرا للقمة الثلاثية المرتقبة على مستوى القادة في القاهرة.
Advertisement
وتناول الوزراء التصعيد الجاري في المنطقة، وشددوا على أن وقف هذا التصعيد يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
كما أدان الوزراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأكدوا أن إسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم ذات الصلة لوقف الحرب، وأشاروا إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور الذي ستكون له تبعات خطيرة على المنطقة برمتها. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عن "جاسوس الضاحية".. هكذا تحرَّك "الحزب" استخباراتياً!
Lebanon 24
عن "جاسوس الضاحية".. هكذا تحرَّك "الحزب" استخباراتياً!
14:00 | 2024-09-24
24/09/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شهداء وجرحى... غارة إسرائيليّة على الغبيري وهذه هويّة المُستهدف (صور وفيديو)
Lebanon 24
شهداء وجرحى... غارة إسرائيليّة على الغبيري وهذه هويّة المُستهدف (صور وفيديو)
07:52 | 2024-09-24
24/09/2024 07:52:40
Lebanon 24
Lebanon 24
قياديّ بارز... من هو المُستهدف في "غارة الغبيري"؟
Lebanon 24
قياديّ بارز... من هو المُستهدف في "غارة الغبيري"؟
08:07 | 2024-09-24
24/09/2024 08:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير إسرائيلي عاجل إلى اللبنانيين: إبتعدوا عن هذه الأماكن
Lebanon 24
تحذير إسرائيلي عاجل إلى اللبنانيين: إبتعدوا عن هذه الأماكن
05:29 | 2024-09-24
24/09/2024 05:29:33
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عاجل... غارات متتالية على المنازل في هذه البلدة!
Lebanon 24
خبر عاجل... غارات متتالية على المنازل في هذه البلدة!
15:17 | 2024-09-24
24/09/2024 03:17:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:06 | 2024-09-25
"حزب الله" حاول إستهداف أحد المواقع الاستراتيجيّة... ماذا كشفت وزارة إسرائيليّة؟
04:39 | 2024-09-25
القيادة الشمالية أجرت مناورات تحاكي عمليات برية في لبنان: "ليست الأولى"
04:21 | 2024-09-25
لإرسال صواريخ روسية للحوثيين.. طهران تتوسط المحادثات
03:52 | 2024-09-25
خامنئي داعمًا "حزب الله": النصر سيكون حليفكم
03:27 | 2024-09-25
بـ"ألماس" وتكتيكات روسية.. هكذا يستعد حزب الله للحرب مع اسرائيل
03:09 | 2024-09-25
700 جندي بريطاني في قبرص.. هذه مهمتهم
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
25/09/2024 12:15:01
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
25/09/2024 12:15:01
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
25/09/2024 12:15:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24