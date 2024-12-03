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عربي-دولي

"سأسافر إلى باريس"... ترامب يعلن مشاركته في أول فعالية خارجية منذ انتخابه

Lebanon 24
03-12-2024 | 01:05
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أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه سيحضر حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس السبت المقبل بعدما أعيد ترميم هذا المعلم الديني-التاريخي إثر حريق ضخم في 2019.


وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي: "يشرفني أن أعلن أنني سأسافر إلى باريس، فرنسا، يوم السبت لحضور حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام الرائعة والتاريخية والتي تم ترميمها بالكامل بعد حريق مدمر قبل خمس سنوات".
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وأضاف ترامب  في منشوره أن "ماكرون قام بعمل رائع بتأكده من أن نوتردام استعادت بإعادة ترميمها مجدها كاملا، بل وأكثر من ذلك. سيكون يوما مميزا جدا للجميع!".

والكاتدرائية البالغ عمرها 850 عاما ستستقبل الزوار والمصلين مجددا اعتبارا من يومي السبت والأحد المقبلين. ومن المتوقع أن يحضر حفل إعادة افتتاح الكاتدرائية ضيوف من حول العالم بينهم رؤساء حوالى 50 دولة وحكومة.

وفي 15 نيسان 2019، دمر حريق هائل الكاتدرائية متسببا بانهيار برجها الذي صممه المهندس المعماري في القرن التاسع عشر أوجين فيوليه لو دوك، في كارثة توالت فصولتها تحت أنظار الباريسيين والسيّاح.

وكاتدرائية نوتردام المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو هي من أكبر الكاتدرائيات في الغرب ومن أكثر المعالم استقطابا للزوار في أوروبا.

وتفقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا الكاتدرائية بعد ترميمها، قائلا إن الحرفيين فعلوا "المستحيل بمداواتهم جرحا وطنيا".

وكان ماكرون حدد هدفا طموحا لإعادة ترميم الكاتدرائية في غضون خمس سنوات وجعلها أكثر جمالا من ذي قبل، وهو هدف تقول السلطات الفرنسية إنه تحقق. (روسيا اليوم)
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