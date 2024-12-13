لمنع إيران من صنع قنبلة نووية.. تقرير يكشف الخيارات التي قد يتخذها ترامب

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وبحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal، يخضع خيار الضربة العسكرية ضد المنشآت النووية الآن لمراجعة أكثر جدية من قبل بعض أعضاء فريقه الانتقالي، الذين يزنون سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، ومستقبل القوات الأميركية في المنطقة، وتدمير إسرائيل لفصائل النظام المسلحة حزب الله وحماس. يزن الرئيس المنتخب دونالد ترامب خيارات لمنع إيران من القدرة على بناء سلاح نووي، بما في ذلك إمكانية شن غارات جوية استباقية، وهي خطوة من شأنها أن تكسر السياسة طويلة الأمد المتمثلة في احتواء طهران بالدبلوماسية والعقوبات.وبحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal، يخضع خيار الضربة العسكرية ضد المنشآت النووية الآن لمراجعة أكثر جدية من قبل بعض أعضاء فريقه الانتقالي، الذين يزنون سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، ومستقبل القوات الأميركية في المنطقة، وتدمير إسرائيل لفصائل النظام المسلحة حزب الله وحماس.

وقال مسؤولون انتقاليون إن موقف إيران الإقليمي الضعيف والكشف الأخير عن العمل النووي المزدهر لطهران قد أثار مناقشات داخلية حساسة. ومع ذلك، لا تزال كل المداولات بشأن هذه المسألة في المراحل المبكرة وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.



وقال مصدران على دراية بالمحادثات إن ترامب أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في المكالمات الأخيرة، أنه قلق بشأن اختراق نووي إيراني اثناء ادارته، مما يشير إلى أنه يبحث عن مقترحات لمنع هذه النتيجة. ويريد الرئيس المنتخب خططا تتوقف عن إشعال حرب جديدة، لا سيما تلك التي يمكن أن تسحب الجيش الأميركي إلى الحرب، حيث أن الضربات على المنشآت النووية في طهران لديها القدرة على وضع الولايات المتحدة وإيران في مسار تصادمي.

وتمتلك إيران ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب وحده لبناء أربع قنابل نووية، مما يجعلها الدولة الوحيدة غير الحائزة للأسلحة النووية التي تنتج 60% من المواد الانشطارية.



وسيستغرق الأمر بضعة أيام فقط لتحويل هذا المخزون إلى وقود نووي من درجة الأسلحة.

وقال مسؤولون أميركيون سابقا إن إيران قد تستغرق عدة أشهر لإنتاج سلاح نووي.



وقال أشخاص على دراية بالتخطيط إن الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب يبتكر ما يسميه استراتيجية "الضغط الأقصى 2.0" ضد النظام، وهو تتمة لنهجه في الولاية الأولى الذي يركز على العقوبات الاقتصادية الصارمة.



وهذه المرة، يقوم الرئيس المنتخب ومساعدوه ببلورة الخطوات العسكرية التي يمكن أن تكون محورية لحملتها المناهضة لطهران مقرونة بعقوبات مالية أكثر صرامة.



وقال 4 أشخاص على دراية بالتخطيط إن خيارين واسعين ظهرا في المناقشات، بما في ذلك في بعض المحادثات التي جرت مع ترامب.

ويتضمن أحد المسارات، التي وصفها شخصان على دراية بالخطة، زيادة الضغط العسكري عن طريق إرسال المزيد من القوات الأميركية والطائرات الحربية والسفن إلى الشرق الأوسط. ويمكن للولايات المتحدة أيضا بيع أسلحة متقدمة إلى إسرائيل، مثل القنابل التي تفجر المخابئ، مما يعزز قوتها الهجومية لإطلاقها ضد المنشآت النووية الإيرانية.



وقد يقنع التهديد بالقوة العسكرية، خاصة إذا كان مقترنا بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والتي تمكن من شل الاقتصاد الإيراني، طهران بأنه لا يوجد خيار سوى حل الأزمة دبلوماسيا.



أما المسار البديل، هو السعي إلى استخدام التهديد بالقوة العسكرية، خاصة إذا كان مقترنا بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، لدفع طهران إلى قبول قرار دبلوماسي. هذه هي الاستراتيجية التي استخدمها ترامب مع كوريا الشمالية في ولايته الأولى، على الرغم من أن الدبلوماسية تعثرت في نهاية المطاف.

وليس من الواضح أي خيار سيختاره ترامب، الذي تحدث عن تجنب الحرب العالمية الثالثة والتوسط في الصفقات مع طهران. في حين أصر ترامب على أنه يسعى إلى تجنب التصعيد الهائل في الشرق الأوسط، أخبر مجلة "تايم" في مقابلة نشرت يوم الخميس أن هناك فرصة أن تخوض الولايات المتحدة حربا مع إيران، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن طهران تآمرت لاغتياله. وقال: "يمكن أن يحدث أي شيء.. إنه وضع متقلب للغاية."



وقال مساعدو ترامب والمقربون الذين يدعمون الخيارات العسكرية لولايته الثانية إن الفكرة الرئيسية ستكون دعم الضربات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية مثل ناتنز وفوردو وأصفهان، وحتى مشاركة الولايات المتحدة في عملية مشتركة.

ويقول العديد من المسؤولين الإسرائيليين الحاليين والسابقين إن هناك شكوك كبيرة حول مدى نجاح إسرائيل في شن هجوم منفرد على المنشآت النووية الإيرانية، خصوصا أن بعضها مدفون في أعماق الأرض. (العربية)