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"غير مسبوق".. قصف إسرئيلي على مستشفى كمال عدوان في غزة

Lebanon 24
21-12-2024 | 16:28
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قصف الطيران الإسرائيلي مساء السبت، مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وبحسب مصادر طبية، فإن مستشفى كمال عدوان يتعرض لقصف إسرائيلي كثيف وعنيف جدا وغير مسبوق، دون سابق إنذار.

وأشارت إلى الجيش الإسرائيلي يقصف المستشفى بالقنابل والقذائف المدفعية، ويستهدف أقسام المستشفى برصاص قناصته، ما تسبب بأضرار جسيمة.
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وأشارت المصادر إلى أن الطواقم طبية المتواجدة في المستشفى، تجمعت في مكان واحد بين الممرات والأقسام، في محاولة لحماية أنفسهم من الشظايا والرصاص.

وسبق أن استهدف الجيش الإسرائيلي المستشفى، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الكوادر الطبية والأشخاص في محيطه، وألحق أضرارا بمولدات الكهرباء وبأقسام المستشفى. (سكاي نيوز)
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