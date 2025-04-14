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عربي-دولي

إيران تُعلن سبب عدم وجود مفاوضات "مباشرة" مع أميركا!

Lebanon 24
14-04-2025 | 13:45
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قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن تناقض مواقف أميركا هو السبب الرئيسي الذي يدفعنا للحوار بشكل غير مباشر، إذ لا يمكن ادعاء السعي للحوار ومواصلة سياسة الضغوط، فهذا نهج غير مقبول.
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وأضاف بقائي أن "السبب وراء عدم وجود مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة هو أن هذا الشكل من الحوار ليس فعالا.. المفاوضات المباشرة لن تكون مفيدة عندما يمارس الطرف المقابل لغة التهديد واللجوء للقوة".

وشدد على أن مطلب إيران الأساسي في مفاوضات مسقط كان رفع العقوبات الظالمة عنها: "موقفنا واضح ونطالب برفع العقوبات مقابل قيامنا ببناء الثقة والشفافية بشأن برنامجنا النووي".

وأكد أن إيران لم تضع أية عراقيل أمام التعاون الاقتصادي أو الاستثمارات الأميركية في البلاد. فواشنطن هي التي حرمت مواطنيها من الاستثمار في إيران عبر وضع قوانين معقدة.

ولفت إلى أن خفض تخصيب اليورانيوم كان من المواضيع التي تم الاتفاق بشأنها في إطار الاتفاق النووي.

وأضاف أنه "بعد أن نتلقى معلومات رسمية من سلطنة عمان بشأن مكان المفاوضات سنعلن عن قرارنا رسميا. من المحتمل أن تكون الجولة المقبلة من المحادثات في مكان غير سلطنة عمان".

ولفت إلى أن زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية مخطط لها مسبقا وسيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا.
وأشار إلى أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيزور موسكو قبل الخميس وسيناقش خلال الزيارة التطورات بشأن محادثات مسقط.
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