إيران تُعلن سبب عدم وجود مفاوضات "مباشرة" مع أميركا!

Advertisement

وأشار إلى أن عباس عراقجي سيزور قبل الخميس وسيناقش خلال الزيارة التطورات بشأن مسقط.

وأضاف بقائي أن "السبب وراء عدم وجود مفاوضات مباشرة مع هو أن هذا الشكل من الحوار ليس فعالا.. المفاوضات المباشرة لن تكون مفيدة عندما يمارس الطرف المقابل لغة التهديد واللجوء للقوة".وشدد على أن مطلب الأساسي في مفاوضات مسقط كان رفع الظالمة عنها: "موقفنا واضح ونطالب برفع العقوبات مقابل قيامنا ببناء الثقة والشفافية بشأن برنامجنا ".وأكد أن إيران لم تضع أية عراقيل أمام التعاون الاقتصادي أو الأميركية في البلاد. فواشنطن هي التي حرمت مواطنيها من الاستثمار في إيران عبر وضع معقدة.ولفت إلى أن خفض تخصيب اليورانيوم كان من المواضيع التي تم الاتفاق بشأنها في إطار .وأضاف أنه "بعد أن نتلقى معلومات رسمية من سلطنة بشأن مكان المفاوضات سنعلن عن قرارنا رسميا. من المحتمل أن تكون المقبلة من المحادثات في مكان غير سلطنة عمان".ولفت إلى أن زيارة مدير مخطط لها مسبقا وسيتم الإعلان عن تفاصيلها .