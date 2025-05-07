الكنيسة الكاثوليكية تبدأ انتخاب البابا رقم 267.. وهذه أبرز الاسماء المرشحة

ينطلق يوم الأربعاء في الفاتيكان الاجتماع السري لانتخاب بابا جديد خلفًا للبابا فرنسيس، الذي توفي الشهر الماضي، حيث يعزل 133 كاردينالًا من 70 دولة أنفسهم داخل كنيسة سيستينا، في طقس انتخابي يعود إلى العصور الوسطى.

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ويُتوقع أن يستمر التصويت لعدة أيام، حيث يتطلب الفوز غالبية الثلثين. ويشير الدخان الأسود من المدخنة إلى فشل التصويت، فيما يعلن الدخان الأبيض انتخاب البابا رقم 267.



حتى الآن، لا يوجد مرشح بارز، لكن بييترو بارولين والفلبيني لويس أنطونيو تاجلي يتقدمان القائمة، وسط حديث عن احتمال اختيار بابا من "الجنوب العالمي" أو حتى من .



يشكل الكرادلة المعيّنون من قبل البابا فرنسيس نحو 80% من المشاركين، ما يزيد احتمال استمرار سياساته ، رغم دعوات بعض الكرادلة للعودة إلى التقاليد.



ولكن من هم أبرز المرشحين؟ ويُتوقع أن يستمر التصويت لعدة أيام، حيث يتطلب الفوز غالبية الثلثين. ويشير الدخان الأسود من المدخنة إلى فشل التصويت، فيما يعلن الدخان الأبيض انتخاب البابا رقم 267.حتى الآن، لا يوجد مرشح بارز، لكن بييترو بارولين والفلبيني لويس أنطونيو تاجلي يتقدمان القائمة، وسط حديث عن احتمال اختيار بابا من "الجنوب العالمي" أو حتى من .يشكل الكرادلة المعيّنون من قبل البابا فرنسيس نحو 80% من المشاركين، ما يزيد احتمال استمرار سياساته ، رغم دعوات بعض الكرادلة للعودة إلى التقاليد.

بينما لا يمكن لأحد التنبؤ بنتيجة المجمع الكرادلة المقبل، يُعَدّ حوالي 15 كاردينالاً من بين أبرز المرشحين لخلافة البابا فرنسيس. وسواءٌ كانت الكنيسة تميل إلى الاستمرارية أو التغيير، فإن هؤلاء يُمثلون الامتداد العالمي، والأولويات المتنوعة، والتوترات اللاهوتية التي ستُشكّل مستقبل الكاثوليكية.



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1. بييترو بارولين (إيطاليا)، ٧٠ عامًا - وزير خارجية الفاتيكان.

دبلوماسيٌّ قويّ، وأقرب مساعدي البابا فرنسيس؛ ويُعتبر على نطاق واسع المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات.

نسبة النجاح: ٢٢٪.



2. ماتيو ماريا زوبي (إيطاليا)، ٦٩ عامًا

مبعوث السلام لرئيس أساقفة بولونيا فرنسيس إلى ؛ يتمتع بشعبية، ورعاية روحية، وداعم للإصلاح.

نسبة النجاح: ١٨٪.



3. جان كلود هوليريش (لوكسمبورغ)، 66 عاماً ، رئيس أساقفة يسوعي.

صوت تقدمي من أجل الإصلاح؛ مقرب من البابا فرنسيس وناشط في المجامع العالمية.

الفرصة: 12%



4. جان مارك أفلين (فرنسا)، ٦٦ عامًا - رئيس أساقفة مرسيليا

مدافع عن الحوار بين الأديان، ذو توجهات قوية في مجال العدالة الاجتماعية؛ لا يحظى بتغطية إعلامية واسعة.

نسبة نجاحه: ٧٪.



5. بييرباتيستا بيتسابالا (إيطاليا)، ٦٠ عامًا ، بطريرك اللاتين في .

برز خلال حرب على غزة، وكان محل إعجاب لدبلوماسيته في مناطق النزاع.

نسبة النجاح: ٦٪.



6. ماريو غريش (مالطا)، ٦٨ عامًا - أسقف فخري لغوزو.

للمجمع الكنسي؛ يُعتبر مرشحًا وسطيًا ومرشحًا توافقيًا محتملًا.

نسبة نجاحه: ٥٪.



7. بيتر إردو (المجر)، ٧٢ عامًا ، رئيس أساقفة إزترغوم-بودابست

خبير في القانون الكنسي المحافظ؛ يحظى بشعبية بين المحافظين.

نسبة النجاح: ٤٪.



8. كلاوديو غوغيروتي (إيطاليا)، ٦٩ عامًا - عميد الكنائس الشرقية.

متحفظ ولكنه مؤثر؛ يتمتع بخبرة دبلوماسية طويلة في أوروبا الشرقية.

نسبة النجاح: ٣٪.



9. أندرس أربوريليوس (السويد)، ٧٥ عامًا - أسقف ستوكهولم،

أول كاردينال في السويد؛ متشدد عقائديًا، لكنه يُسهم في بناء الجسور.

نسبة النجاح: ٢٪.



آسيا:

10. لويس أنطونيو تاغلي (الفلبين)، ٦٧ عامًا - رئيس أساقفة مانيلا الفخري.

شخصية كاريزمية وذكية في التعامل مع ؛ يُلقب غالبًا بـ"فرانسيس الآسيوي".

نسبة النجاح: ١٥٪.



11. تشارلز ماونغ بو (ميانمار)، ٧٦ عامًا - رئيس أساقفة يانغون.

مدافع عن حقوق الإنسان في ميانمار المضطربة؛ زعيم إقليمي قوي.

نسبة النجاح: ٣٪.





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12. فريدولين أمبونغو بيسونغو (الكونغو الديمقراطية) 65 عاما – رئيس أساقفة كينشاسا

بارز في الكنيسة ومستشار رئيسي لفرنسيس.

الفرصة: 10%



13. بيتر توركسون (غانا)، ٧٦ عامًا. رئيس أساقفة كيب كوست الفخري

شخصية بارزة في الفاتيكان، يحظى بالاحترام لجهوده في مجال العدالة الاجتماعية.

نسبة النجاح: ٥٪.



14. روبرت سارة (غينيا)، ٧٩ عامًا ، رئيس سابق للعبادة الإلهية.

يحظى بشعبية بين المحافظين؛ قد يعيق العمر والأيديولوجية فرص فوزه.

النسبة: ٢٪.



أميركا:

15. روبرت فرانسيس بريفوست (الولايات المتحدة الأمريكية)، ٦٩ عامًا، رئيس دائرة الأساقفة.