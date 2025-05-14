تقرير يكشف.. لهذا السبب رفض ترامب زيارة إسرائيل خلال جولته في المنطقة

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وقال الشبكة الأميركية: "المسؤولون الإسرائيليون حاولوا استكشاف إمكانية زيارة له إلى القدس أو تل أبيب، إلا أن رفض ما لم يكن هناك وقف إطلاق نار أو "نتيجة سياسية" تحقق له مكسبًا واضحًا ما دفعه إلى استبعاد من جدول رحلته. أفادت شبكة " " بأن المسؤولين سعوا لاستكشاف إمكانية زيارة الرئيس الأميركي إلى أو ، إلا أنه رفض ما لم يكن هناك وقف إطلاق نار.وقال الشبكة الأميركية: "المسؤولون الإسرائيليون حاولوا استكشاف إمكانية زيارة له إلى القدس أو تل أبيب، إلا أن رفض ما لم يكن هناك وقف إطلاق نار أو "نتيجة سياسية" تحقق له مكسبًا واضحًا ما دفعه إلى استبعاد من جدول رحلته.

ووصل ترامب إلى المنطقة، يوم الثلاثاء، في مستهل تبدأ من ، وتشمل لاحقًا قطر والإمارات.

وكان من اللافت للنظر غياب إسرائيل عن جدول الجولة الإقليمية، رغم علاقة البلدين الراسخة.



الأميركي ترامب اليوم الأربعاء إن إسرائيل لم تُهمّش بزيارته إلى ، وإن العلاقات الجيدة مع دول المنطقة مفيدة لإسرائيل.



وأضاف ترامب للصحفيين الرئاسية "هذا مفيد لإسرائيل. إن وجود علاقة كهذه مع تلك الدول... أعتقد أنه مفيد جدا لإسرائيل".