Advertisement

عربي-دولي

تقرير يكشف.. لهذا السبب رفض ترامب زيارة إسرائيل خلال جولته في المنطقة

Lebanon 24
14-05-2025 | 07:48
A-
A+
Doc-P-1360299-638828311434585914.png
Doc-P-1360299-638828311434585914.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت شبكة "سي ان ان" بأن المسؤولين الإسرائيلية سعوا لاستكشاف إمكانية زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى القدس أو تل أبيب، إلا أنه رفض ما لم يكن هناك وقف إطلاق نار.
Advertisement


وقال الشبكة الأميركية: "المسؤولون الإسرائيليون حاولوا استكشاف إمكانية زيارة له إلى القدس أو تل أبيب، إلا أن ترامب رفض ما لم يكن هناك وقف إطلاق نار أو "نتيجة سياسية" تحقق له مكسبًا واضحًا ما دفعه إلى استبعاد إسرائيل من جدول رحلته.
 
 
ووصل ترامب إلى المنطقة، يوم الثلاثاء، في مستهل جولة إقليمية تبدأ من السعودية، وتشمل لاحقًا قطر والإمارات.
 
 
 وكان من اللافت للنظر غياب إسرائيل عن جدول الجولة الإقليمية، رغم علاقة البلدين الراسخة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن إسرائيل لم تُهمّش بزيارته إلى الخليج، وإن العلاقات الأمريكية الجيدة مع دول المنطقة مفيدة لإسرائيل.

وأضاف ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "هذا مفيد لإسرائيل. إن وجود علاقة كهذه مع تلك الدول... أعتقد أنه مفيد جدا لإسرائيل".
مواضيع ذات صلة
تقرير للجيش يكشف: لهذا السبب فشلت إسرائيل بصدّ حماس
lebanon 24
14/05/2025 20:27:40 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا إسرائيل قلقة من زيارة ترامب إلى المنطقة؟... تقريرٌ يكشف
lebanon 24
14/05/2025 20:27:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ترمب: لا أعتزم زيارة إسرائيل خلال جولتي في الشرق الأوسط
lebanon 24
14/05/2025 20:27:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"National Interest": لهذا السبب يريد ترامب سحب جنوده من سوريا
lebanon 24
14/05/2025 20:27:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:08 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:46 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:24 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:08 | 2025-05-14
12:46 | 2025-05-14
12:18 | 2025-05-14
12:00 | 2025-05-14
11:00 | 2025-05-14
10:32 | 2025-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24