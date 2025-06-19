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عربي-دولي

أميركا تضع خططاً لهجوم محتمل على إيران قريباً.. وكالة تكشف

Lebanon 24
19-06-2025 | 14:31
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قالت وكالة "بلومبرغ" إن مسؤولين أميركيين كباراً بدأوا الاستعداد لاحتمال شن ضربة عسكرية ضد إيران خلال الأيام المقبلة، في ظل تصاعد تبادل الضربات بين طهران وتل أبيب.
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ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها، إن الخطط المحتملة لتنفيذ الضربة قيد المناقشة حاليا، وقد تُنفّذ في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة.

وأضاف أحد المصادر أن عددا من الهيئات الفيدرالية الأمريكية باشرت فعليا التحضير لهذا السيناريو.

ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من إدارة البيت الأبيض بشأن هذه الأنباء.

من جانبه، حذر المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران من أنه في حال تدخل طرف ثالث في تبادل الضربات بين الجمهورية الإسلامية وإسرائيل، فإنهم "سيواجهونه بلا تردد".

إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة لشبكة "سي بي أس نيوز" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اطّلع على المخاطر والمكاسب المحتملة لضرب المنشأة النووية الإيرانية "فوردو" لمنع الجمهورية الإسلامية من امتلاك أسلحة نووية، مؤكدا على أن تعطيل المنشأة أمر ضروري.

ويأتي ذلك وسط تقارير عن أن ترامب يقترب من إصدار أمر بتوجيه ضربات عسكرية إلى المنشآت النووية الإيرانية، حيث ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم أمس الأربعاء أن ترامب وافق سرا على خطط هجوم عملياتي، لكنه لم يأمر بتنفيذ الهجوم.

في حين أكد المرشد الإيراني علي خامنئي الأربعاء، أن "الشعب الإيراني لن يستسلم"، محذرا من أن "أي تدخل عسكري من قبل الأمريكيين سيسبب بلا شك أضرارا لا يمكن إصلاحها".

وتواصل إسرائيل وإيران تبادل الهجمات المدمرة لليوم السابع على التوالي وسط مخاوف من انخراط القوات الأمريكية في هذا النزاع ودعوات دولية للتهدئة.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي لوكالة "رويترز" إن إسرائيل "دمرت ثلثي منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية"، لافتا إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بأكثر من 100 منصة لإطلاق الصواريخ.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تتكبد "خسائر فادحة ومؤلمة"، جراء الهجمات والحرب الدائرة مع إيران، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
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