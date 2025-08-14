Advertisement

عربي-دولي

نجل بايدن يردّ على زوجة ترامب بكلمة نابية... إليكم ما قاله

Lebanon 24
14-08-2025 | 14:30
بعدما هدّدته بمقاضاته بمليار دولار، إنّ لم يقم بسحب تصريحات اعتبرت أنّها كاذبة بحقّها، ردّ هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركيّ السابق جو بايدن على السيّدة الأولى ميلانيا ترامب.
وقال بايدن: "تباً لذلك، هذا لن يحدث".
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ هانتر اتّهم ميلانيا بتورّطها بجرائم جيفري إبستين. (روسيا اليوم)
 
 
 
