حرصا على تعزيز السلم الأهلي.. محافظ السويداء يدعو للصلح بين العشائر والدروز

طالب محافظ مصطفى البكور بالصلح بين العشائر وأهالي المحافظة، وتغليب لغة العقل، حرصا على تعزيز السلم الأهلي.وقال البكور في بيان نشرته محافظة السويداء على قناتها بمنصة : "انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والاجتماعية، وحرصا على تعزيز السلم الأهلي، فإننا نؤكد أهمية السعي الجاد لإصلاح ذات البين، وتأليف القلوب بين العشائر وأهالي السويداء، بما يضمن وحدة الصف، ويصون النسيج الوطني من كل ما يهدده من خلاف أو فرقة".كما أشار إلى "المواقف الحكيمة التي تبادر إلى ، الحوار، وتُغلب المصلحة العامة على الاعتبارات الضيقة."إلى ذلك، أشاد البكور بـدور الوجهاء والعقلاء في تقريب وجهات النظر، وتجاوز الخلافات. وشدد على أن السلم الأهلي ليس خيارا، بل ضرورة وطنيةكما دعا كافة الأطراف إلى تغليب لغة العقل، والانفتاح على مبادرات الصلح، بعيدا عن التوتر والانقسام.(العربية)