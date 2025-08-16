خرجت بطرق غير شرعية… مصر تستعيد قطعًا أثرية نادرة من هولندا (صور)

Advertisement

وأوضحت ، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود التعاون بين وزارات السياحة والآثار، والخارجية، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبالتنسيق مع عدد من الدول لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.وأشارت إلى أن في بهولندا تسلمت، مجموعة من القطع الأثرية النادرة التي يرجع تاريخها إلى الحضارة المصرية القديمة، وذلك من .وأعرب والآثار، ، عن بالغ شكره وتقديره للجانب الهولندي على التعاون المثمر لاستعادة هذه القطع، مؤكدا على ما تمثله هذه الخطوة من الحرص المشترك على حماية التراث الإنساني والحضاري، ودعم الجهود للحفاظ على الآثار وحمايتها.