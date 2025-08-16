29
عربي-دولي
خرجت بطرق غير شرعية… مصر تستعيد قطعًا أثرية نادرة من هولندا (صور)
Lebanon 24
16-08-2025
|
10:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسلّمت مصر مجموعة من القطع الأثرية المستردّة من
هولندا
، تعود لحقب زمنية مختلفة من الحضارة
المصرية
القديمة، بعدما تبيّن خروجها من البلاد بطرق غير شرعية.
وأوضحت
وزارة السياحة والآثار
، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود التعاون بين وزارات السياحة والآثار، والخارجية، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبالتنسيق مع عدد من الدول لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
وأشارت إلى أن
السفارة المصرية
في
لاهاي
بهولندا تسلمت، مجموعة من القطع الأثرية النادرة التي يرجع تاريخها إلى الحضارة المصرية القديمة، وذلك من
المتحف الوطني
الهولندي
.
وأعرب
وزير السياحة
والآثار،
شريف فتحي
، عن بالغ شكره وتقديره للجانب الهولندي على التعاون المثمر لاستعادة هذه القطع، مؤكدا على ما تمثله هذه الخطوة من الحرص المشترك على حماية التراث الإنساني والحضاري، ودعم الجهود للحفاظ على الآثار وحمايتها.
عربي-دولي
منوعات
تابع
رسالة مدويّة يطلقها جنوبيون.. ماذا حصل بعد خطاب نعيم قاسم؟
Lebanon 24
رسالة مدويّة يطلقها جنوبيون.. ماذا حصل بعد خطاب نعيم قاسم؟
10:30 | 2025-08-16
16/08/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
13:47 | 2025-08-16
16/08/2025 01:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطر سيناريو إسرائيليّ ضد لبنان.. ما هو؟
Lebanon 24
أخطر سيناريو إسرائيليّ ضد لبنان.. ما هو؟
15:48 | 2025-08-15
15/08/2025 03:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
12:01 | 2025-08-16
16/08/2025 12:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد الشرع أمام "مأزق كبير".. هذا ما قيلَ في إسرائيل
Lebanon 24
أحمد الشرع أمام "مأزق كبير".. هذا ما قيلَ في إسرائيل
16:38 | 2025-08-15
15/08/2025 04:38:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
16/08/2025 22:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
16/08/2025 22:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
16/08/2025 22:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
