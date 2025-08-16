Advertisement

عربي-دولي

خرجت بطرق غير شرعية… مصر تستعيد قطعًا أثرية نادرة من هولندا (صور)

Lebanon 24
16-08-2025 | 10:40
A-
A+
Doc-P-1405443-638909633347448351.png
Doc-P-1405443-638909633347448351.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسلّمت مصر مجموعة من القطع الأثرية المستردّة من هولندا، تعود لحقب زمنية مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، بعدما تبيّن خروجها من البلاد بطرق غير شرعية.
Advertisement


وأوضحت وزارة السياحة والآثار، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود التعاون بين وزارات السياحة والآثار، والخارجية، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبالتنسيق مع عدد من الدول لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.


وأشارت إلى أن السفارة المصرية في لاهاي بهولندا تسلمت، مجموعة من القطع الأثرية النادرة التي يرجع تاريخها إلى الحضارة المصرية القديمة، وذلك من المتحف الوطني الهولندي.


وأعرب وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، عن بالغ شكره وتقديره للجانب الهولندي على التعاون المثمر لاستعادة هذه القطع، مؤكدا على ما تمثله هذه الخطوة من الحرص المشترك على حماية التراث الإنساني والحضاري، ودعم الجهود للحفاظ على الآثار وحمايتها.

مواضيع ذات صلة
مصر تسترد 13 قطعة أثرية من بريطانيا وألمانيا
lebanon 24
16/08/2025 22:31:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بصمة عمرها 4 آلاف عام على قطعة أثرية فرعونية: "لمسة خالدة من صانعها القديم"
lebanon 24
16/08/2025 22:31:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يوقف 90 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية
lebanon 24
16/08/2025 22:31:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بصور نادرة .. ليلى علوي تستعيد ذكرياتها
lebanon 24
16/08/2025 22:31:06 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:55 | 2025-08-16
14:30 | 2025-08-16
14:20 | 2025-08-16
13:57 | 2025-08-16
13:37 | 2025-08-16
13:27 | 2025-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24