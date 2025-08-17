لأوّل مرّة منذ أكثر من 20 سنة... ماذا قرّرت "غوغل" بشأن سوريا؟

أعلنت شركة تحديث سياساتها القانونية الخاصة بإعلانات Google Ads Legal Requirements & Country Restrictions، حيث لم تعد مدرجة على قائمة الدول المحظور التعامل معها.

ويتيح هذا التغيير للمعلنين إمكانية استخدام خدمات "غوغل" الإعلانية بصورة أوسع داخل سوريا.

ويأتي هذا التحديث في إطار الشركة الأميركية بقرارات (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، والذي أعلن في نهاية حزيران الماضي إلغاء برنامج المفروض على سوريا منذ عام 2004.



وقد دخل القرار حيّز التنفيذ مطلع 2025، بما يشمل رفع معظم القيود الاقتصادية والمالية، مع الإبقاء على عقوبات محددة تطول الرئيس السابق وعددا من المقرّبين منه وجهات متورطة في الإرهاب والتهريب. (روسيا اليوم)