إقتصاد

لأوّل مرّة منذ أكثر من 20 سنة... ماذا قرّرت "غوغل" بشأن سوريا؟

Lebanon 24
17-08-2025 | 06:42
أعلنت شركة غوغل تحديث سياساتها القانونية الخاصة بإعلانات Google Ads Legal Requirements & Country Restrictions، حيث لم تعد سوريا مدرجة على قائمة الدول المحظور التعامل معها. 
ويتيح هذا التغيير للمعلنين إمكانية استخدام خدمات "غوغل" الإعلانية بصورة أوسع داخل سوريا.
 
ويأتي هذا التحديث في إطار التزام الشركة الأميركية بقرارات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، والذي أعلن في نهاية حزيران الماضي إلغاء برنامج العقوبات المفروض على سوريا منذ عام 2004.

وقد دخل القرار حيّز التنفيذ مطلع تموز 2025، بما يشمل رفع معظم القيود الاقتصادية والمالية، مع الإبقاء على عقوبات محددة تطول الرئيس السابق بشار الأسد وعددا من المقرّبين منه وجهات متورطة في الإرهاب والتهريب. (روسيا اليوم) 
 
 

