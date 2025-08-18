إسرائيل تخطط لإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس.. ما السبب؟

Advertisement

أعلن جدعون ساعر عن نية إغلاق القنصلية في ، في خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها، وذلك رداً على تصريحات بشأن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين.وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الحكومة ناقشت خلال سلسلة اجتماعات الخيارات المتاحة لاتخاذ هذا الإجراء، بعد أن أجرى اتصالات مباشرة مع السلطة عبر القنصلية الفرنسية، حيث سلم القنصل رسالة إلى الرئيس محمود عباس حول الاعتراف المرتقب.واعتبرت الخارجية الإسرائيلية تحركات القنصلية الفرنسية "استفزازية"، مشيرة إلى تحت قيادة ماكرون تتبنى سياسات معادية لإسرائيل، ورأت ضرورة اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لوقف ما وصفته بـ"الانجراف السياسي" ضدها.من جانبها، نفت الخارجية الفرنسية تلقي أي إخطار رسمي من بشأن الإغلاق، محذرة من أن أي خطوة من هذا النوع ستلحق ضرراً بالغاً بالعلاقات الثنائية وتستدعي رداً قوياً.وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف المحتمل لإغلاق القنصلية يكمن في منع دول أوروبية أخرى من الانضمام إلى مبادرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية دون تنسيق مع إسرائيل، مؤكدة أن الوزير الإسرائيلي قدم توصيته خلال جلسة الحكومة الأخيرة، وأن القرار ينتظر المصادقة الرسمية قبل تنفيذه المتوقع قريباً.