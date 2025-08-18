30
إسرائيل تخطط لإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس.. ما السبب؟
18-08-2025
10:17
أعلن
وزير الخارجية
الإسرائيلي
جدعون ساعر عن نية
تل أبيب
إغلاق القنصلية
الفرنسية
في
القدس
، في خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها، وذلك رداً على تصريحات
فرنسا
بشأن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الحكومة
الإسرائيلية
ناقشت خلال سلسلة اجتماعات الخيارات المتاحة لاتخاذ هذا الإجراء، بعد أن أجرى
الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون
اتصالات مباشرة مع السلطة
الفلسطينية
عبر القنصلية الفرنسية، حيث سلم القنصل رسالة إلى الرئيس محمود عباس حول الاعتراف المرتقب.
واعتبرت الخارجية الإسرائيلية تحركات القنصلية الفرنسية "استفزازية"، مشيرة إلى
أن فرنسا
تحت قيادة ماكرون تتبنى سياسات معادية لإسرائيل، ورأت ضرورة اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لوقف ما وصفته بـ"الانجراف السياسي" ضدها.
من جانبها، نفت الخارجية الفرنسية تلقي أي إخطار رسمي من
إسرائيل
بشأن الإغلاق، محذرة من أن أي خطوة من هذا النوع ستلحق ضرراً بالغاً بالعلاقات الثنائية وتستدعي رداً قوياً.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف المحتمل لإغلاق القنصلية يكمن في منع دول أوروبية أخرى من الانضمام إلى مبادرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية دون تنسيق مع إسرائيل، مؤكدة أن الوزير الإسرائيلي قدم توصيته خلال جلسة الحكومة الأخيرة، وأن القرار ينتظر المصادقة الرسمية قبل تنفيذه المتوقع قريباً.
