30 شهيداً في يوم واحد بغزة بينهم 16 من طالبي المساعدات

استشهد وجرح عدد من في غارات وقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من فجر اليوم الثلاثاء، في وقت نزح الآلاف من المواطنين من مدينة غزة خلال الساعات الماضية خشية هجوم إسرائيلي وشيك.وأفاد مصدر طبي في مستشفى باستشهاد 5 فلسطينيين بنيران جنوب شرقي مدينة دير البلح (وسط القطاع) فجر اليوم.وأفادت مصادر إعلامية محلية بوقوع إصابات جراء قصف مدفعي على محيط مربع أبو شريعة في حي الصبرة (جنوب مدينة غزة).من جانب آخر ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بالمدفعية جباليا البلد شمالي غزة، دون ورود أنباء فورية عن عدد أو المصابين جراء القصف.كما قالت مصادر إعلامية محلية إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت 3 غارات على حي الأمل خان يونس (جنوب قطاع غزة).وأعلن مستشفى الميداني في غزة استشهاد طفلة وإصابة عدة أشخاص بقصف خيمة نازحين في مواصي خان يونس (جنوبي القطاع).وكانت مصادر في مستشفيات غزة أفادت باستشهاد 30 فلسطينيا بنيران الاحتلال في مناطق عدة من القطاع أمس بينهم 16 من طالبي المساعدات.(الجزيرة)