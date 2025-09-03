Advertisement

عربي-دولي

ابنة كيم جونغ أون ترافقه في أول زيارة رسمية خارجية إلى الصين

Lebanon 24
03-09-2025 | 08:45
Doc-P-1412389-638925111777676719.png
Doc-P-1412389-638925111777676719.png photos 0
في خطوة لافتة، اصطحب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ابنته في أول زيارة رسمية خارجية لها إلى العاصمة الصينية بكين.
الصور الرسمية التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية أظهرت الطفلة إلى جانبه، في مشهد عزز التكهنات حول احتمال تجهيزها كخليفة مستقبلية.
الزيارة جاءت بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الـ80 لاستسلام اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية، حيث شاركت أيضًا شقيقة كيم، كيم يو جونغ. ورغم تزايد الحديث عن مستقبل الابنة الصغيرة، لا تزال هويتها وعمرها غير معلنين رسميًا من قبل الإعلام الكوري الشمالي.
