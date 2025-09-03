ابنة كيم جونغ أون ترافقه في أول زيارة رسمية خارجية إلى الصين

في خطوة لافتة، اصطحب الزعيم الكوري ابنته في أول زيارة رسمية خارجية لها إلى العاصمة .

الصور الرسمية التي نشرتها المركزية أظهرت الطفلة إلى جانبه، في مشهد عزز التكهنات حول احتمال تجهيزها كخليفة مستقبلية.

الزيارة جاءت بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الـ80 لاستسلام ونهاية الحرب العالمية الثانية، حيث شاركت أيضًا شقيقة كيم، كيم يو جونغ. ورغم تزايد الحديث عن مستقبل الابنة الصغيرة، لا تزال هويتها وعمرها غير معلنين رسميًا من قبل الإعلام الكوري الشمالي.