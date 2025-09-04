بشكل عاجل.. هذا ما طلبته إدارة ترامب من المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية

طلبت الأميركي من المحكمة ، البت بصورة عاجلة في طعنها ضد حكم محكمة استئناف قضى بعدم قانونية جزء من الرسوم الجمركية المشددة التي فرضتها إدارته، معتبرةً أن القرار يضر بالمفاوضات التجارية الحساسة مع شركاء رئيسيين مثل واليابان وكوريا الجنوبية.

وحددت الإدارة موعدًا نهائيًا لتقرير المحكمة حول قبول القضية في 10 أيلول، وفي حال القبول تعقد الجلسات بحلول تشرين الثاني.



وحذر من أن خسارة القضية قد تدفع إلى إلغاء الاتفاقات التجارية السابقة، بما في ذلك اتفاقيات دفع الاتحاد نحو تريليون دولار، مؤكدًا أن ذلك سيؤدي إلى "معاناة كبيرة" للاقتصاد الأميركي. وأضاف أن إلغاء الرسوم سيكون مكلفًا رغم أن خبراء التجارة يشيرون إلى أن الرسوم يتحملها المستوردون في الولايات المتحدة، محذرين من احتمال زيادة التضخم.



وكانت محكمة استئناف اتحادية قد قضت مؤخرًا بإلغاء عدد من الرسوم الجمركية، ما يتيح للشركات استرداد مبالغ كبيرة دفعتها خلال سنوات الحرب التجارية، ويعلّق العمل بالتعريفات حتى 14 تشرين الأول، مما أثار حالة من الترقب والارتباك في قطاع الشحن وسلاسل التوريد، وسط غموض حول مصير 142 مليار دولار جمعتها الحكومة الفيدرالية منذ بداية السنة المالية. (العربية)